Por: EL PILON SA

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La presentación oficial de Flabio Torres como nuevo director técnico de Alianza Valledupar marcó un momento trascendental para el club. El evento, realizado este viernes 4 de septiembre, contó con la presencia de importantes directivos, como el presidente Carlos Orlando Ferreira, e integrantes del nuevo cuerpo técnico, entre los que se destacan Pedro Alzate como asistente y Jhonny Castañeda como preparador físico. Este cambio en la dirección técnica se produce en un contexto desafiante, pues la institución acaba de enfrentar una dura derrota 3-0 frente a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, partido que Torres presenció como espectador antes de asumir la conducción del plantel.

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Con 55 años, el entrenador ibaguereño Flabio Torres llega respaldado por casi veinte años de experiencia en los banquillos del Fútbol Profesional Colombiano, así como en competiciones internacionales. Su recorrido como jugador abarcó equipos como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo. Posteriormente, su carrera como director técnico lo llevó a dirigir conjuntos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. A lo largo de su paso por diferentes equipos, ha sido reconocido por su capacidad para afrontar escenarios difíciles, siendo recordado especialmente por su actuación en Deportivo Pasto, club al que ascendió a la categoría A en 2011 y que luego llevó a las finales de la Liga y la Copa Colombia en 2012.

Durante la rueda de prensa, el presidente Ferreira subrayó la importancia de la experiencia de Torres y le agradeció su disposición para dejar su puesto en Bolivia y asumir este desafío. “Profe Flabio, queremos entregarle estas banderas de Valledupar y de la gente del Cesar para que nos ayude a salir del momento actual y busquemos un horizonte totalmente diferente”, expresó el dirigente. Por su parte, Torres manifestó optimismo y determinación, asegurando que el descenso no es una opción ni un tema a tratar. “Estoy seguro de que con el equipo que hay se pueden revertir las cosas y cumplir la tarea de proyectar jugadores jóvenes”, afirmó.

En cuanto a la estrategia en la cancha, Torres enfoca su propuesta en el equilibrio táctico, la elaboración de juego en ataque y la consolidación de un equipo dinámico. Además, destacó el papel que jugará la localía en el estadio Armando Maestre Pavajeau y el impacto que las altas temperaturas pueden tener en los partidos, sugiriendo jugar a las 4:00 p.m. para sacar ventaja de las condiciones climáticas.

El calendario inmediato exige respuestas rápidas, pues el debut oficial de Torres será el 9 de septiembre frente a Once Caldas por los octavos de final de la Copa BetPlay, mientras que el estreno en la Liga BetPlay se dará tres días después ante Junior de Barranquilla, complicando aún más el contexto de urgencia en el que asume el mando.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Flabio Torres es considerado un técnico 'salvavidas' en el fútbol colombiano?

Flabio Torres ha sido visto como un técnico 'salvavidas' debido a su historial de llegar a equipos en situaciones complicadas y lograr resultados positivos. Uno de los casos más recordados es su paso por Deportivo Pasto, donde no solo logró el ascenso a primera división en 2011, sino que además condujo al equipo a finales de la Liga y Copa Colombia en 2012, lo que le valió ese reconocimiento según lo expresado en la presentación oficial con Alianza Valledupar.

¿Cuál será el enfoque táctico de Flabio Torres con Alianza Valledupar?

El enfoque táctico que busca implementar Flabio Torres en Alianza Valledupar se fundamenta en la elaboración de juego ofensivo y un equilibrio táctico que permita tanto atacar como defender de manera ordenada. El entrenador también resaltó la importancia de la intensidad y la dinámica en el juego, además de aprovechar las condiciones climáticas de Valledupar, sugiriendo jugar a las 4:00 p.m. para beneficiarse del calor local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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