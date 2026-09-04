Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali reafirmó su dominio en la Liga BetPlay Dimayor después de vencer contundentemente 3-0 a Alianza FC en el estadio Pascual Guerrero, un resultado que lo mantiene como líder solitario con 20 puntos en la tabla de posiciones. El partido fue una fiesta para la hinchada ‘escarlata’, que volvió a celebrar en casa gracias a un planteamiento ordenado y ofensivo que superó ampliamente a su rival desde el primer minuto.

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Desde el inicio del compromiso, el equipo dirigido por el América de Cali mostró su intención de imponer condiciones, apostando por la tenencia del balón y una presión alta que dificultó cualquier intento de salida de Alianza FC. De acuerdo con las transmisiones oficiales citadas en el reporte de DIMAYOR (División Mayor del Fútbol Colombiano), esta estrategia pronto tuvo frutos. Fue en el minuto 29 cuando Cristian Tovar abrió el marcador con un certero remate de cabeza, producto de un gran centro ejecutado por Nicolás Hernández. El gol desató la alegría en el Pascual Guerrero, marcando el camino para lo que sería un contundente triunfo local.

La superioridad del América continuó hasta el final de la primera etapa. Sobre el cierre, una jugada colectiva entre Luis Quiñones y Yeison Guzmán dejó a Tomás Ángel libre frente al arco, quien anotó el segundo tanto en el minuto 45+2, ampliando la ventaja justo antes del entretiempo. Este segundo gol sentenció anímicamente a un Alianza FC que nunca logró tomar el control del encuentro.

En la segunda parte, aunque Alianza FC intentó descontar, la defensa americana se mostró sólida y neutralizó cualquier peligro. La sentencia final llegó al minuto 63, cuando el árbitro sancionó una pena máxima tras una falta sobre Rafael Carrascal. Yeison Guzmán transformó el penal en el tercer gol para el América, sellando el definitivo 3-0 y confirmando el buen momento por el que atraviesa el equipo.

Con esta victoria, América de Cali alarga su invicto, mientras que Alianza FC permanece en los últimos lugares de la clasificación. El conjunto escarlata ahora se prepara para disputar dos compromisos adicionales: un amistoso internacional ante Nacional en Miami y un enfrentamiento por Copa contra Deportivo Pereira el próximo 9 de septiembre. Finalmente, el retorno a la Liga será el 12 de septiembre, en un calendario que mantiene al equipo con grandes expectativas y a su afición completamente ilusionada.

¿Cómo logró América de Cali imponerse sobre Alianza FC en la Liga BetPlay Dimayor?

América de Cali dominó gracias a su presión alta y el control del balón, lo que asfixió a Alianza FC e impidió que tuvieran oportunidades claras. Los goles de Tovar, Ángel y Guzmán, sumados a una defensa sólida, le permitieron consolidarse en la parte alta de la tabla, de acuerdo con el reporte oficial de DIMAYOR.

¿Qué compromisos tiene América de Cali tras su victoria ante Alianza FC?

De acuerdo con la información suministrada, América de Cali disputará un amistoso contra Nacional en Miami y un partido por Copa ante Deportivo Pereira antes de volver a la Liga el 12 de septiembre. Estos encuentros son clave para mantener el ritmo competitivo y fortalecer al equipo de cara a la recta final del campeonato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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