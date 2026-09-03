Por: Noticiero 90 minutos

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La expectativa para el regreso del América de Cali al estadio Olímpico Pascual Guerrero es grande, especialmente después del sismo del 10 de agosto que dejó secuelas en la ciudad de Cali. De acuerdo con la información de 90 Minutos, este retorno marca el final de una serie de partidos disputados en sedes alternas, motivados por las obras de adecuación en el escenario deportivo tras el movimiento telúrico. Los ‘escarlatas’ volverán así a su casa para jugar ante Alianza FC en la apertura de la novena fecha del torneo, un compromiso que reviste especial importancia en el contexto actual del campeonato.

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El duelo contra Alianza FC es fundamental para los dirigidos por David González, ya que buscan consolidarse en las posiciones altas de la tabla y sumar puntos valiosos en la reclasificación, con miras a asegurar su presencia en los cuadrangulares del semestre. Según lo reportado, el América de Cali llega invicto, mostrando un juego vistoso y efectivo, y un colectivo maduro donde destacan figuras como Luis Quiñones y Yeison Guzmán, quienes han sido determinantes en los encuentros más recientes.

En contraste, la situación de Alianza FC dista mucho del presente americano. La escuadra se encuentra en una profunda crisis de resultados, ocupando los lugares más bajos de la tabla. Para intentar revertir este escenario, el equipo contará con el debut de Flavio Torres en la dirección técnica, después de la salida de Camilo Ayala, una decisión que evidencia la urgencia de un cambio de rumbo, según la información del mismo medio.

Respecto al operativo de seguridad y logística, las autoridades locales han detallado restricciones de ingreso, buscando garantizar la seguridad de los asistentes tras los arreglos en el estadio. El partido está programado para las 4:00 p.m., y la autoridad arbitral recaerá en Sebastián Vela, árbitro de Bogotá, quien contará con el respaldo del VAR, sistema de Asistencia Arbitral por Video. Nicolás Gallo, por su parte, será el encargado de analizar las jugadas en la cabina de arbitraje.

De esta manera, el regreso del América de Cali al Pascual Guerrero se transforma en mucho más que un partido: representa la reafirmación de la ciudad tras la emergencia y un momento crucial en el destino deportivo de ambos clubes.

¿Cuál es la importancia del regreso del América de Cali al Pascual Guerrero?

La vuelta del América de Cali a su estadio tras el sismo simboliza tanto la recuperación de un espacio emblemático para el club y sus hinchas como una oportunidad para fortalecer su campaña en el actual torneo, ya que jugar en casa representa una ventaja deportiva y emocional en este momento clave de la competencia.

¿Cómo llegan América de Cali y Alianza FC al partido por el campeonato?

Mientras América de Cali afronta el compromiso invicto, respaldado por un juego colectivo maduro y figuras clave, Alianza FC llega golpeado por una crisis de resultados y con la novedad en el banquillo de Flavio Torres, quien debuta como entrenador en un intento de cambiar la difícil realidad del equipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.