Por: EL PILON SA

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La salida de Camilo Ayala, motivada por los resultados adversos que han mantenido a Alianza Valledupar en el último lugar de la tabla, abrió paso a la inminente llegada de Flabio Torres como nuevo director técnico del equipo. Así lo informó Alfredo José García, conocido en redes como @dimebetan. Torres, técnico ibaguereño de 55 años, trae consigo una experiencia de casi veinte años producida en equipos colombianos como Deportivo Pasto, Once Caldas y Águilas Doradas, además de su paso más reciente por Real Potosí de Bolivia.

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Durante su estadía en el fútbol boliviano, Flabio Torres dirigió 17 partidos, obteniendo seis victorias, siete empates y cuatro derrotas. Dicha campaña permitió posicionar a Real Potosí en séptimo puesto con 25 puntos. Aunque las estadísticas revelan una campaña estable, lo más destacado ha sido el carácter táctico que el estratega imprime a sus equipos, algo que podría marcar la diferencia en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

La propuesta de Torres está definida por una estructura 5-4-1 con énfasis en el bloque defensivo y el orden, buscando asegurar el arco propio a través del repliegue colectivo. Este planteamiento, sin embargo, se transforma en fase ofensiva a un 4-2-3-1, permitiendo mayor libertad a los carrileros y generando superioridad en el ataque. Uno de los sellos del entrenador es la explotación de la velocidad por las bandas: los extremos pasan de buscar la línea de fondo a cerrar como delanteros adicionales, amenazando con diagonales al área.

El modelo privilegia la transición rápida sobre la posesión prolongada, apostando por verticalidad y eficacia al contragolpe. Así, Torres renuncia a largas secuencias de pases, favoreciendo un fútbol directo y cerrado, aspecto que coincide parcialmente con la propuesta que Alianza Valledupar venía intentando, aunque con variantes. Por ejemplo, mientras en Bolivia contaba con un delantero móvil para explotar espacios, en el cuadro vallenato, el centrodelantero Cristian Vergara es un jugador de más choque, que juega de espaldas y fija a los centrales. Además, en los esquemas de Torres, los volantes de primera línea rara vez llegan al área rival, delegando la definición a extremos y al atacante principal.

El rigor táctico y la disciplina son otros elementos que Flabio Torres resalta de su trayectoria. Según palabras textuales del entrenador, “Fui educado bajo los cánones de la obediencia y la disciplina en mi familia y en un colegio militar. Así que, en gran medida, lo que hago, lo transmito y así lo vivo”. Tras la confirmación de la dirigencia del club, Torres acompañará en tribuna el partido frente a América de Cali antes de asumir el cargo oficialmente. Su debut será el 9 de septiembre ante Once Caldas en Copa BetPlay, seguido del clásico contra Junior de Barranquilla, donde se podrá evaluar rápidamente su impacto en el equipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estilo táctico de Flabio Torres como nuevo técnico de Alianza Valledupar?

El estilo táctico de Flabio Torres se caracteriza por una estructura defensiva sólida, iniciando con un sistema 5-4-1 y transformándose en 4-2-3-1 en ataque. La propuesta prioriza el orden, el repliegue colectivo y las transiciones rápidas, explotando la velocidad por las bandas y el ataque vertical como principales armas, empleando pocas posesiones largas y línea ofensiva contundente.

¿Qué retos inmediatos enfrentará Flabio Torres en su debut con Alianza Valledupar?

El principal reto para Flabio Torres será adaptar su modelo al perfil del plantel vallenato y revertir la situación crítica del equipo, que ocupa el último lugar de la tabla. Deberá buscar resultados positivos en sus partidos de debut ante Once Caldas por Copa BetPlay y el clásico frente a Junior de Barranquilla, escenarios donde se evaluará si su idea táctica conecta de inmediato con el grupo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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