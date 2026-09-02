Por: Noticiero 90 minutos

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El Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali está próximo a reabrir sus puertas al público tras las evaluaciones efectuadas después del sismo del 10 de agosto. Según información proporcionada por la Alcaldía de Cali y recogida por 90minutos.co, el emblemático escenario futbolístico se encuentra en una etapa de recuperación progresiva y ya cuenta con un diagnóstico favorable. No obstante, aún quedan pendientes ciertas condiciones técnicas para permitir el ingreso total de espectadores, las cuales están siendo cuidadosamente revisadas por las autoridades locales.

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El regreso de los aficionados a las tribunas está programado para el jueves 3 de septiembre a las 4:00 p.m., cuando América de Cali enfrentará a Alianza Valledupar. En este partido, que marcará el retorno del público tras varias semanas de uso a puerta cerrada, Alianza presentará a Fabio Torres como su nuevo entrenador. De acuerdo con el boletín oficial, aunque los resultados de los análisis han sido positivos, todavía es necesaria la implementación de ciertos protocolos y señalizaciones para garantizar la seguridad tanto de la infraestructura como de los asistentes.

Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación de Cali, afirmó que la reapertura de escenarios deportivos en la ciudad sigue un proceso gradual y basado en criterios técnicos. Camacho resaltó que desde el 31 de agosto se había avanzado en la habilitación de cinco espacios adicionales de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, como parte de la recuperación general de la infraestructura deportiva local.

En cuanto al Pascual Guerrero, además del diagnóstico favorable, restaba una reunión de la Comisión Local de Fútbol para definir detalles de los partidos con público y una nueva inspección técnica para instalar los stickers que informan sobre el estado estructural del estadio. Las disposiciones de la Comisión Local de Fútbol estipulan que para este primer partido con asistentes no se permitirá el ingreso de trapos ni instrumentos, medida que, según Natalia Zuluaga, subsecretaria de seguridad de Cali, responde al interés de reactivar la economía y proteger a la población que reside cerca del estadio.

Se informó también que las tribunas Norte y Oriental estarán habilitadas en su totalidad, mientras que la tribuna Sur lo estará parcialmente. Por otro lado, la tribuna Occidental permanecerá completamente cerrada con el fin de salvaguardar a las viviendas afectadas por el sismo y a quienes asistan al evento. De esta manera, las autoridades buscan equilibrar el disfrute del espectáculo deportivo con la seguridad de la comunidad y la adecuada recuperación del recinto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas condiciones para el ingreso de público al Estadio Pascual Guerrero tras el sismo?

El ingreso de espectadores al estadio implicará restricciones como la prohibición de trapos e instrumentos. Asimismo, solo las tribunas Norte y Oriental funcionarán por completo, la Sur solo en su primera parte y la Occidental estará cerrada para proteger a los residentes cuyas viviendas fueron afectadas.

¿Qué papel cumple la Comisión Local de Fútbol en la reapertura del Pascual Guerrero?

La Comisión Local de Fútbol se encarga de evaluar la infraestructura, definir criterios de seguridad y aprobar las condiciones específicas para la asistencia de público, así como coordinar nuevas inspecciones técnicas y establecer protocolos para el evento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.