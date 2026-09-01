La polémica que protagonizó la creadora de contenido Erola Jons durante los primeros días de la Vuelta a España 2026 tuvo un nuevo capítulo, esta vez con el ciclista español Sergio Samitier como protagonista.

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El corredor del equipo Cofidis aprovechó un encuentro con Jons para hacerle una broma relacionada con uno de los comentarios que suelen hacerse en el ciclismo de carretera.

Jons reaccionó entre risas al comentario del ciclista, quien continuó su recorrido después del particular intercambio.

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Erola Jons, en el centro de la polémica de la Vuelta

El episodio ocurre después de que Jons recibiera numerosas críticas por la manera en que interactuó con algunos corredores durante la competencia, especialmente con Tadej Pogačar.

La creadora de contenido, contratada por la organización de la Vuelta para acercar la carrera a nuevas audiencias, protagonizó una entrevista con el esloveno en la que utilizó expresiones como “Pogachitar” y le preguntó si “hiperventilaba” cuando la veía. Sus comentarios provocaron cuestionamientos entre periodistas y aficionados del ciclismo.

La controversia llevó incluso a que la organización modificara las condiciones de acceso de Jons a los corredores y a los vehículos de los equipos. La Vuelta defendió la incorporación de creadores de contenido como parte de su estrategia para conectar con públicos más jóvenes, aunque reconoció que se produjo una interpretación polémica de la función que debía cumplir.

Posteriormente, Jons continuó participando en las transmisiones oficiales, aunque con un tono más moderado en sus interacciones con los corredores.

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El comentario de Samitier terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados alrededor de la creadora de contenido, en una especie de “vacile” de vuelta después de las situaciones que habían marcado sus primeros días en la Vuelta a España.

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