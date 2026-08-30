Tadej Pogacar reapareció públicamente en redes sociales este domingo. El deportista compartió una fotografía desde el centro médico acompañada por la famosa canción ‘Stayin’ alive’ (Sobreviviendo, en español) del grupo Bee Gees.

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Pogacar dominaba la clasificación general de la Vuelta a España hasta sufrir un grave accidente el sábado 29 de agosto de 2026. En la imagen publicada en su cuenta personal de Instagram aparece acostado en una cama hospitalaria llevando puesto un collarín cervical.

La captura evidencia además un parche sobre su ceja derecha y otro en la mano derecha. Con esa misma extremidad hizo su habitual gesto característico alzando los dedos índice y meñique ante la cámara.

El pedalista del equipo UAE transmitió un mensaje de ánimo mediante la pieza musical elegida. Actualmente permanece a la espera de una cirugía programada para reparar la fractura sufrida en la clavícula.

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El percance ocurrió durante la octava jornada a 32 kilómetros del final en la localidad valenciana de Xeraco. Dicha fracción se proyectaba tranquila pero concluyó con la victoria al esprint de Bryan Coquard.

El informe médico de Pogacar difundido por la escuadra confirmó que el pedalista registró una “conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones”.

“Afortunadamente, no presenta ninguna otra lesión grave ni secuelas neurológicas. Tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, que será aplazada”, añadió inmediatamente la comunicación oficial del cuadro deportivo.

Los médicos aplazaron la operación temporalmente como medida preventiva por el trauma craneal padecido. La escuadra no especificó el tiempo total de recuperación requerido para el regreso del pedalista esloveno.

La desafortunada contingencia parece impedir su participación en el certamen mundialista previsto para finales de septiembre en territorio canadiense. La evolución posterior a la intervención determinará el plazo exacto de su retorno.

¿Quién es Tadej Pogacar?

Tadej Pogacar destaca como uno de los ciclistas profesionales más influyentes de la historia moderna. El corredor esloveno compite en la máxima categoría defendiendo los colores del equipo UAE Team Emirates.

Nació el 21 de septiembre de 1998 en Komenda, Eslovenia. Desde sus inicios en las divisiones juveniles sobresalió por su capacidad para destacar tanto en la montaña como en la contrarreloj.

El deportista dio el salto al profesionalismo internacional mostrando una precocidad atlética notable en cada competencia. Su estilo agresivo de ataque y su polivalencia táctica revolucionaron el ciclismo contemporáneo en múltiples terrenos.

A lo largo de su brillante trayectoria acumula múltiples títulos en el Tour de Francia, coronándose campeón en distintas ediciones. También conquistó la clasificación general del Giro de Italia mostrando absoluta contundencia.

Su capacidad física sobre la bicicleta le permite disputar con éxito tanto carreras de tres semanas como prestigiosas pruebas de un solo día. Es un especialista triunfador en las principales Clásicas Monumento del calendario mundial.

A nivel internacional conquistó el maillot arcoíris del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta. Asimismo obtuvo la medalla de bronce olímpica en la prueba en línea representando a su país.

Su extenso palmarés incluye victorias en competencias de renombre como la Strade Bianche, la Tirreno-Adriático y la París-Niza. Su rendimiento constante lo sitúa en la cima de los escalafones de la UCI.

La versatilidad de Pogacar para dominar escenarios diversos lo consolidó como un referente indispensable del deporte global. Su figura continúa marcando hitos memorables para las nuevas generaciones de pedalistas internacionales.

Lo cierto es que luego de tener títulos en el Tour de Francia y en el Giro de Italia y luego del golpe sufrido en esta edición de la Vuelta a España, todavía sigue pendiente de una nueva oportunidad para tener en su palmarés las tres grandes.

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