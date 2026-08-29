El primer parte médico de Tadej Pogacar confirmó la gravedad de la caída que sufrió este sábado durante la octava etapa de la Vuelta a España. El ciclista esloveno, líder de la clasificación general y gran favorito al título, tuvo que abandonar la carrera después de un fuerte accidente cuando faltaban poco más de 30 kilómetros para la meta.

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El UAE Team Emirates-XRG informó que Pogacar fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una exhaustiva evaluación médica. El diagnóstico confirmó varias lesiones, entre ellas una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura cervical estable en la vértebra C7, además de múltiples abrasiones.

El parte fue firmado por el médico del equipo, Adrian Rotunno, quien señaló que, pese a la gravedad de las lesiones, Pogacar se encuentra estable y no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas.

Una de las principales preocupaciones ahora es la fractura de clavícula. El ciclista necesitará pasar por una cirugía para tratarla, pero el procedimiento será aplazado debido a las precauciones que deben tomarse por la conmoción cerebral.

La noticia llega después de una de las imágenes más preocupantes de la Vuelta 2026. Pogacar sufrió la caída en el tramo final de la etapa entre Puçol y Xeraco y quedó visiblemente lastimado, con heridas en el rostro y el hombro. Intentó continuar en carrera, pero poco después tuvo que detenerse y fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Hasta ese momento, el esloveno estaba teniendo una Vuelta prácticamente perfecta. Había ganado tres etapas, llevaba el maillot rojo desde el inicio y tenía una ventaja cercana a los cuatro minutos sobre su principal perseguidor, Enric Mas. Su abandono no solo cambia por completo la clasificación general, sino que también pone fin a su intento de conquistar la única de las tres grandes vueltas que todavía falta en su palmarés.

Ahora, la prioridad para el equipo ya no es la carrera, sino la recuperación de Pogacar. El UAE informó que permanecerá bajo cuidado médico y que entregará nuevas actualizaciones después de la cirugía de clavícula.

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