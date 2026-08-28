El pasado sábado, 22 de agosto, en la Zona T de Bogotá, el ciclista colombiano Egan Bernal se vio involucrado en un choque automovilístico con un taxista, pues según se conoció en las últimas horas, el deportista cambió de carril bruscamente y terminó chocando al otro vehículo.

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En principio, esa situación suele ocurrir con frecuencia en la capital, pero el problema fue la forma de actuar del campeón nacional de ruta, puesto que evitó la situación y al final, dijo el taxista, nunca respondió.

En diálogo con Caracol Radio, el taxista aseguró que primero el deportista se bajó, vio la situación y dijo que no había pasado nada, a lo que el conductor le refutó, pero en ese momento Bernal arrancó y se metió a un parqueadero privado, por lo que ya ni la Policía pudo hacer nada.

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De hecho, ese fue el detalle que más sorprendió al taxista, puesto que solo fue un choque de latas sencillo, pero el deportista prefirió fugarse sin responder por los daños causados.

“¿Por qué se tenía que ir del lugar? ¿Por qué se tenía que meter al parqueadero? ¿Por qué no quiso hablar? ¿Por qué no me dejó siquiera tomar fotos y videos del choque y se dio a la fuga?”, dijo el taxista.

#NoticieroDelMediodía | Taxista señala a Egan Bernal de chocar su carro y no responder: ¿Quién tuvo la culpa? Esta es la historia. https://t.co/jFYYMaVz3z pic.twitter.com/FNDzpO1vAS — Caracol Radio (@CaracolRadio) August 28, 2026

Y es que según el taxista, él quiso grabar la escena para mostrar todo sobre cómo habían quedado los carros y demás, pero los acompañantes de Egan se lo prohibieron y por eso es que ahí se cortó el video.

Por otro lado, el taxista aseguró que si bien un compañero del deportista olía a licor, él no podía confirmar que Bernal estuviera en la misma condición, por lo que no se apoya en ese argumento para determinar por qué se habría ido del sitio sin responder por los daños causados.

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Lo cierto es que ni Egan Bernal ni nadie de su círculo cercano se ha pronunciado por esta situación, pero se espera que sea pronto para aclarar qué ocurrió en la madrugada del pasado sábado en Bogotá.

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