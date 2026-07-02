La edición 113 del Tour de Francia, para muchos la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial, está lista para comenzar este sábado 4 de julio de 2026 desde Barcelona, España.

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Por primera vez en la historia, dicha competencia se desarrollará íntegramente en territorio español durante las tres etapas iniciales, un hito que promete un arranque explosivo y táctico.

La carrera constará de 21 etapas, con un recorrido total de aproximadamente 3.320 a 3.333 kilómetros, y culminará el 26 de julio en los Campos Elíseos de París.

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Esta edición incluye cinco finales en alto, dos llegadas en el icónico Alpe d’Huez, el debut del Plateau de Solaison y un total de más de 54.000 metros de desnivel acumulado.

Habrá una contrarreloj por equipos en la etapa 1 (19,6 km en Barcelona, con tiempos individuales para cada corredor), una contrarreloj individual el 21 de julio y múltiples ‘sprinters’ intermedios, lo que favorece tanto a escaladores como a velocistas y rodadores agresivos.

Favoritos como Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard dominan los pronósticos, pero los colombianos buscarán protagonismo en un pelotón de 184 corredores de 23 equipos.

¿Qué colombianos estarán en el Tour de Francia?

Colombia contará con cinco representantes, un grupo equilibrado de escaladores experimentados y un velocista de élite. Ellos son: Egan Bernal (Netcompany INEOS), Einer Rubio (Movistar Team), Harold Tejada y Sergio Higuita (ambos en XDS Astana), y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).

Egan Bernal, el único campeón colombiano del Tour (2019), lidera la delegación con 29 años. Después de superar una grave lesión en 2022 y mostrar solidez en 2025-2026 (incluyendo podios en pruebas como el Tour de los Alpes), el zipaquereño llega con un rol más libre en INEOS, posiblemente apoyando a compañeros como Thymen Arensman pero con libertad para atacar en etapas montañosas.

Ready to take on #TDF2026! 👊 Meet the squad for our first Tour de France as Netcompany INEOS 💛https://t.co/yPW1syL3gt pic.twitter.com/RKYB4tBZib — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) July 1, 2026

Einer Rubio (28 años, Movistar Team) disputará su segundo Tour. El boyacense, sólido escalador, ha demostrado consistencia en carreras previas y aspira a un buen puesto en la general o a destacar en las etapas de alta montaña, donde puede ser protagonista en fugas o como gregario de lujo.

💙 Ocho ciclistas, un EQUIPO: 🇧🇪 Cian UIJTDEBROEKS 🇪🇸 Raúl GARCÍA PIERNA 🇪🇸 Pablo CASTRILLO 🇨🇴 Einer RUBIO 🇪🇸 Javier ROMO 🇵🇹 Nelson OLIVEIRA 🇪🇨 Jefferson CEPEDA 🇩🇪 Michel HESSMANN A por ello, chicos. 👊#RodamosJuntos | @movistar_es | #TDF2026 pic.twitter.com/UhAEjFtPgo — Movistar Team (@Movistar_Team) June 30, 2026

En el XDS Astana, Harold Tejada (29 años) y Sergio Higuita (28 años) formarán una dupla poderosa. Tejada, con un gran año que incluyó victorias y podios en pruebas como la París-Niza, llega como líder para la general, respaldado por Higuita, un escalador versátil y experimentado que puede pelear etapas o apoyar en la montaña. Ambos tienen potencial para sorprender en los puertos y aspirar al top 10 o mejor.

Fernando Gaviria (31 años, Caja Rural-Seguros RGA) es la carta para las llegadas masivas. El antioqueño, ganador de etapas en el Tour en el pasado (incluyendo la primera en 2018), busca su tercera participación y, por primera vez, terminar la carrera. En un equipo ProTeam invitado, su rol será cazar ‘sprints’ y sumar puntos, revitalizando su carrera tras un periodo sin victorias recientes.

Este es el equipo que volverá a llevar nuestros colores por las carreteras francesas. 📝 Alineación y declaraciones: https://t.co/JvjGIX0ZVs#TDF2026 #SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/f1mcS3Ssqj — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 29, 2026

El recorrido favorece a los colombianos en las etapas de montaña, donde Egan, Einer, Harold y Sergio podrán brillar, mientras Gaviria espera oportunidades en llanos y finales planos.

Con más de tres semanas de competencia por delante, el pelotón saldrá de Barcelona con el objetivo de llegar a París. Para los cinco colombianos, cada kilómetro será una oportunidad de escribir otra página dorada en la historia del ciclismo nacional.

¿Dónde ver el Tour de Francia en Colombia?

En Colombia, los derechos de transmisión del Tour de Francia están repartidos entre televisión nacional y señales internacionales. Los canales abiertos Caracol Televisión y Canal RCN cuentan con autorización para emitir la carrera, lo que permite que los aficionados puedan seguir varias etapas de manera gratuita.

Por otro lado, la señal de ESPN también tansmitirá la competencia. Además, el servicio de streaming Disney+ Premium también ofrece la carrera en vivo, siendo una opción ideal para verla desde dispositivos móviles o computadores.

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