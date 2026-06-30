La selección de Ecuador terminó con diez jugadores en el partido frente a México luego de que el defensor Piero Hincapié recibiera una tarjeta roja directa por infringir una de las nuevas normas disciplinarias implementadas por la FIFA para el Mundial de 2026.

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La acción ocurrió en los minutos finales del compromiso, cuando el zaguero ecuatoriano se acercó a un rival y, mientras cubría su boca con una mano, pronunció unas palabras que fueron advertidas por el árbitro. Tras revisar lo sucedido, el juez decidió mostrarle la tarjeta roja directa, aplicando el nuevo reglamento que busca combatir conductas inapropiadas y posibles insultos o expresiones discriminatorias ocultas durante los partidos.

La expulsión dejó a Ecuador con un hombre menos en el cierre del encuentro y convirtió a Hincapié en uno de los primeros futbolistas sancionados bajo esta disposición en la presente Copa del Mundo.

¿Cuál es la nueva regla de la FIFA por la que expulsaron a Piero Hincapié?

Para el Mundial de 2026, la FIFA, junto con la International Football Association Board (IFAB), introdujo modificaciones al reglamento disciplinario con el propósito de reforzar la lucha contra los comportamientos antideportivos dentro del terreno de juego. Entre ellas figura una sanción con tarjeta roja para los jugadores que, en medio de una confrontación, cubran deliberadamente su boca para ocultar lo que dicen a un adversario o a un integrante del cuerpo arbitral.

Según explicó el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, cubrirse la boca durante una discusión puede interpretarse como un intento de esconder expresiones ofensivas o discriminatorias, razón por la cual la acción pasó a ser castigada con expulsión directa. La medida no aplica cuando los futbolistas conversan de manera amistosa con compañeros o rivales, sino únicamente en situaciones de confrontación.

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