La selección mexicana sigue con buena racha y números perfectos al eliminar a Ecuador del Mundial 2026 con marcador 2-0 y clasificar a los octavos de final este martes 30 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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El marcador no solo confirma la excelente participación de uno de los equipos anfitriones de la cita mundialista, sino que marca un récord (en cuanto a sus propias estadísticas en mundiales) de cuatro partidos ganados en línea y sin recibir gol, por lo que se consolida como una de las figuras del actual torneo.

La hazaña de los dirigidos por Javier Aguirre comenzó con un gol de Julián Quiñónez, jugador colombiano nacionalizado mexicano, quien mandó a guardar el esférico al minuto 22.

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El tanto decisivo llegó al poco tiempo a través de los guayos de Raúl Jiménez al minuto 31. Ambos goles en el primer tiempo le permitieron al conjunto ‘manito’ imponer condiciones y mantener su portería invicta.

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¿Quién será el rival de México en octavos de final del Mundial 2026?

La selección de México aún no conoce a su rival en los octavos de final del Mundial 2026, ya que el último cupo de esa llave se definirá este miércoles 1 de julio en el duelo entre Inglaterra y República del Congo. El compromiso está programado para las 11:00 de la mañana (hora de Colombia) y definirá cuál de las dos selecciones avanzará a la siguiente ronda para enfrentarse al combinado mexicano, que aseguró su clasificación tras finalizar la fase de grupos. Tanto Inglaterra como República del Congo llegan con la ilusión de mantenerse en carrera por el título. Mientras los ingleses parten como favoritos por su historial y la calidad de su plantel, el conjunto africano buscará dar la sorpresa y alcanzar unos históricos octavos de final.

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