La selección mexicana sigue con buena racha y números perfectos al eliminar a Ecuador del Mundial 2026 con marcador 2-0 y clasificar a los octavos de final este martes 30 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.
(Vea también: Francia, sin despeinarse, eliminó a Suecia y pasó a octavos de final del Mundial; Mbappé se lució)
El marcador no solo confirma la excelente participación de uno de los equipos anfitriones de la cita mundialista, sino que marca un récord (en cuanto a sus propias estadísticas en mundiales) de cuatro partidos ganados en línea y sin recibir gol, por lo que se consolida como una de las figuras del actual torneo.
La hazaña de los dirigidos por Javier Aguirre comenzó con un gol de Julián Quiñónez, jugador colombiano nacionalizado mexicano, quien mandó a guardar el esférico al minuto 22.
¡GOLAZO TOTAL DE QUIÑONES PARA EL 1-0 DE MÉXICO CONTRA ECUADOR! Atención al pase justo de Alvarado…
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El tanto decisivo llegó al poco tiempo a través de los guayos de Raúl Jiménez al minuto 31. Ambos goles en el primer tiempo le permitieron al conjunto ‘manito’ imponer condiciones y mantener su portería invicta.
¡¡¡LOCURA TOTAL EN MÉXICO!!! Asistencia de Quiñones y golazo de Raúl Jiménez para el 2-0 de El Tri ante Ecuador.
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¿Quién será el rival de México en octavos de final del Mundial 2026?
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