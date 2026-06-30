Horas antes del decisivo partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un grupo de aficionados mexicanos protagonizó una controvertida serenata frente al hotel de concentración del equipo sudamericano, acompañada por cánticos y abundante pirotecnia.

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La previa del duelo entre México y Ecuador quedó marcada por una situación que desató reacciones en redes sociales. Un grupo de aficionados mexicanos se reunió frente al hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana con el propósito de interrumpir el descanso de los jugadores antes del compromiso que definirá un cupo a los octavos de final.

Según informó Infobae, la convocatoria comenzó a circular desde horas antes en plataformas digitales, donde varios usuarios invitaron a asistir al lugar con la intención de “no dejar dormir” al plantel dirigido por Sebastián Beccacece.

Pirotecnia y cánticos frente al hotel de Ecuador

De acuerdo con el medio, decenas de personas llegaron a las inmediaciones del hotel Westin Santa Fe, en el poniente de Ciudad de México, poco después de la llegada de la delegación ecuatoriana, prevista sobre las 9:00 de la noche.

Durante la concentración se escucharon cánticos tradicionales de la afición mexicana, entre ellos “Cielito Lindo”, además de gritos de apoyo a la selección local.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el uso reiterado de pirotecnia, utilizada por algunos asistentes mientras permanecían frente al lugar de concentración del combinado ecuatoriano.

‼️🇲🇽🇪🇨 Este lunes por la madrugada, hinchas MEXICANOS rodearon el hotel en el cual se encontraba hospedada la selección ECUADOR: tiraron fuegos artificiales e hicieron ruidos MOLESTOS durante toda la noche Desde hoy a las 22.00, se enfrentan por 16avos de final del Mundial 🌎 pic.twitter.com/imaB66zPaH — Diario Olé (@DiarioOle) June 30, 2026

La intención era afectar el descanso antes del partido

Según Infobae, el objetivo de la convocatoria era reducir al máximo el descanso de los jugadores de Ecuador antes del encuentro de este martes frente a México en el Estadio Azteca.

La reunión se desarrolló bajo una lluvia persistente y también contó con la presencia de seguidores ecuatorianos que acudieron a recibir a su selección en la antesala de uno de los partidos más importantes para ambos equipos en el Mundial 2026.

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