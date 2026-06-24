La emoción de la Copa Mundial de la Fifa 2026 entra en su etapa más dramática. Este miércoles 24 de junio arranca oficialmente la tercera jornada de la fase de grupos, una instancia crucial en la que se acaban los márgenes de error y las selecciones se juegan el todo por el todo para avanzar a los dieciseisavos de final.

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A diferencia de los días anteriores, la Fifa implementa a partir de hoy su tradicional formato de partidos simultáneos por zona para garantizar el juego limpio y la máxima competitividad.

La jornada mundialista de hoy pondrá frente a frente a las escuadras de los Grupos A, B y C. Con gigantes como Brasil y el ya clasificado México en el calendario. A continuación, la guía completa con los compromisos, los horarios adaptados a Colombia y las alternativas de transmisión oficiales.

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El balón rodará en seis estadios norteamericanos de manera escalonada por grupos. Así están distribuidos los compromisos de hoy:

Grupo B: Todo o nada por la clasificación (2:00 p. m.)

La jornada se abre con los duelos en paralelo de la zona B. Las selecciones de Canadá y Suiza llegan en una posición muy favorable tras sumar 4 unidades cada una, pero Bosnia y Catar aún mantienen esperanzas matemáticas y buscarán el milagro en suelo estadounidense y canadiense.

Suiza vs. Canadá

Hora en Colombia: 2:00 p. m.

Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá).

Dónde ver: DirecTV Sports (DSports)

Bosnia vs. Catar

Hora en Colombia: 2:00 p. m.

Estadio: Seattle Stadium (Seattle, Estados Unidos).

Dónde ver: DirecTV Sports (DSports).

Grupo C: Brasil y Marruecos por el liderato (5:00 p. m.)

La expectativa es máxima en el Grupo C. Brasil y Marruecos comparten la punta con 4 puntos tras empatar entre sí y vencer a sus respectivos rivales. Sin embargo, Escocia, que cuenta con 3 puntos tras vencer a Haití, sueña con dar el batacazo histórico frente a la ‘Canarinha’ comandada por Vinícius Júnior.

Escocia vs. Brasil

Hora en Colombia: 5:00 p. m.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

Dónde ver: DirecTV Sports (DSports), Disney+, Caracol TV y Canal RCN.

Marruecos vs. Haití

Hora en Colombia: 5:00 p. m.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

Dónde ver: DirecTV Sports (DSports).

Grupo A: México cuida el invicto y se define el segundo boleto (8:00 p. m.)

Para el cierre de la noche, el Grupo A tomará protagonismo. La selección de México llega con la absoluta tranquilidad de tener su tiquete asegurado en la siguiente ronda tras sumar 6 puntos perfectos. Su rival, República Checa, necesita ganar de forma obligatoria. En el otro frente, Corea del Sur buscará asegurar su plaza ante una Sudáfrica debilitada.

República Checa vs. México

Hora en Colombia: 8:00 p. m.

Estadio: Estadio Banorte (Ciudad de México, México).

Dónde ver: DirecTV Sports (DSports) y Win Sports.

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Hora en Colombia: 8:00 p. m.

Estadio: Estadio BBVA (Monterrey, México)

Dónde ver: DirecTV Sports (DSports).

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