El Mundial siempre está lleno de historias que no dejan de ser sorpresivas y curiosas. De hecho, uno de los que ha sido protagonistas en los últimos días ha sido el delantero inglés Harry Kane, figura del Bayern Múnich, de quien muchos esperaban bastante en el compromiso frente a Ghana.

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Sin embargo, antes de este encuentro, apareció un brujo africano asegurando que le iba a hacer un rezo para que no le marcara a su selección, lo cual al final terminó ocurriendo.

De hecho, el delantero tuvo varias opciones pero no pudo mandar ninguna al fondo de la red, pese a quedar completamente solo frente al arco, lo cual no dejó de ser llamativo. Este fue el resumen del encuentro:

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Sin embargo, apenas pasó ese encuentro, el brujo volvió a aparecer asegurando que ya le quitará ese rezo al delantero para que ya pueda volver a marcar con su selección en los compromisos que vienen.

Este es el video en cuestión:

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 El Brujo de Ghana, Nana Kwaku Bonsam, el mismo que anunció que no dejaría que Harry Kane marcara un gol contra Ghana dijo: “Ahora libero a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra.” 🧐🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Yt5rK7RAFF https://t.co/swdmVrsNuy — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 24, 2026

Cabe recordar que Kane marcó dos goles en su primer encuentro frente a Croacia, pero no pudo hacer lo propio vs. Ghana, por lo que debe retomar confianza para la última jornada en la que Inglaterra se medirá contra Panamá.

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Dicho encuentro será el próximo sábado, 27 de junio, a partir de las 4:00 de la tarde, hora colombiana. Este encuentro, al igual que el de Croacia vs. Ghana, será vital para conocer los rivales de cara a los dieciseisavos de final, que podrían salir del grupo de Colombia y Portugal.

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