Una oleada de comentarios y confusión se desató en las redes luego del empate sin goles entre las selecciones de Inglaterra y Ghana en la Copa del Mundo de 2026. Los reflectores apuntaron directamente a la estrella inglesa Jude Bellingham, quien fue captado por las imágenes de televisión tapándose la boca mientras dialogaba con el jugador ghanés Jordan Ayew.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuál sería el rival de Colombia en dieciseisavos del Mundial, tras triunfo ante Congo; es durísimo)

La controversia estalló de inmediato entre los aficionados, quienes exigían una tarjeta roja directa basándose en la nueva y estricta reglamentación implementada por la Fifa para esta cita mundialista.

Acá, una imagen de lo sucedido:

Lee También

😳 La POLÉMICA IMAGEN de BELLINGHAM. 🟥 Se dirigió a un jugador de Ghana con la boca tapada y no vio la tarjeta roja. 🆕 Almirón, jugador paraguayo, sí fue sancionado por esta nueva norma del Mundial. pic.twitter.com/PCpgL1QR9r — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 24, 2026

La norma en cuestión, incorporada formalmente para el torneo mundialista, estipula que un futbolista puede ser sancionado con la expulsión si se cubre la boca al momento de dirigirse a un rival. Esta iniciativa fue impulsada con firmeza por el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, motivado por un grave precedente en la Liga de Campeones de la Uefa acontecido en febrero.

En esa ocasión, Gianluca Prestianni, extremo del Benfica, recibió una suspensión de seis compromisos debido a comentarios racistas dirigidos hacia el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., ocultando sus expresiones detrás de sus manos para evitar ser descubierto.

¿Por qué no se aplicó la norma contra Jude Bellingham?

A pesar de las similitudes visuales que puedan presentarse en las transmisiones de televisión, el reglamento aclara detalladamente que no existe una prohibición absoluta sobre el acto de taparse la boca dentro del terreno de juego.

Lo que verdaderamente persigue y castiga la máxima autoridad del fútbol es hacer este gesto de ocultamiento en medio de un enfrentamiento o una confrontación hostil con un oponente.

Previo al silbatazo inicial del torneo, Pierluigi Collina, jefe del estamento arbitral de la Fifa, delimitó con precisión los alcances de la ley. El exárbitro italiano explicó que los deportistas tienen absoluta libertad para continuar cubriéndose el rostro con sus brazos o camisetas si están compartiendo un diálogo en buenos términos con sus conocidos.

Según la visión del comité arbitral, las interacciones cordiales antes, durante o después de las acciones son normales y válidas, por lo que no conllevan ningún castigo si se desarrollan en un ambiente de cordialidad. La sanción de expulsión se reserva exclusivamente para los escenarios donde la conversación adquiere tintes conflictivos y se sospecha que se está empleando un lenguaje lesivo o discriminatorio.

¿Por qué el caso de Miguel Almirón sí terminó en expulsión con Paraguay?

La gran duda de los hinchas radica en la comparación con lo sucedido días atrás con el paraguayo Miguel Almirón, quien se transformó en el primer futbolista de la historia en ver la tarjeta roja bajo esta regla en el duelo frente a Turquía, luego de la intervención directa del VAR. La clave de esta marcada diferencia reglamentaria radica puramente en el entorno en que se dio la acción.

🤬🇬🇭 En Ghana hay un GRAN DESCONTENTO con el arbitraje vs Inglaterra. ⛔️ Reclaman que Jude Bellingham DEBIÓ SER EXPULSADO por TAPARSE LA BOCA. Recordemos que Miguel Almirón había visto la roja por este mismo motivo días atrás. 😳 pic.twitter.com/1XT4ChlytQ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 24, 2026

En el enfrentamiento de Paraguay, el futbolista Isidro Pitta se dejó caer al suelo alegando haber recibido una entrada peligrosa por parte del turco Ismail Yuksek, lo que desató una fuerte trifulca colectiva y empujones entre ambas escuadras. En medio de ese ambiente de elevada tensión, Almirón optó por cubrirse la boca mientras le hablaba al defensor turco Mert Muldur.

Aunque ninguno de los dos participaba en el contacto físico directo, la atmósfera del juego era plenamente conflictiva, lo que validó la intervención tecnológica para expulsar al sudamericano.

Por el contrario, en el choque entre británicos y africanos disputado en Boston, la interacción entre Jude Bellingham y Jordan Ayew careció por completo de animosidad. Se trató simplemente de un intercambio de palabras rutinario y pacífico entre dos rivales, lo que llevó al VAR a determinar de forma correcta que no existía infracción alguna.

* Pulzo.com se escribe con Z