La Uefa suspendió este viernes al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni seis partidos por comportamiento “discriminatorio”, aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Argentina perdió a importante ficha para el Mundial: venía bien y ahora estará fuera varios meses)

El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle “mono” a la estrella del Real Madrid Vinícius en el juego de ida de los ‘playoffs’ a octavos de final de la Champions el 17 de febrero.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores del conjunto español, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación.

Lee También

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la Uefa para el partido de vuelta, ganado por el Madrid. Este partido ya se incluye en la sanción.

La Uefa decidió este viernes suspenderlo por “un total de seis partidos oficiales de competiciones de la Uefa y/o de selecciones nacionales”.

El órgano rector del fútbol europeo entiende que Prestianni incurrió en una “conducta discriminatoria (es decir, homófoba)” con sus acciones.

Al condenar finalmente al jugador por “conducta homófoba” en lugar de por insulto racista, según su comunicado, la cámara disciplinaria de la Uefa valida la línea de defensa de Gianluca Prestianni, tal como había informado la cadena estadounidense ESPN.

Tres de los encuentros de sanción quedan en suspenso durante dos años y el jugador no deberá cumplirlos, siempre que no reincida.

El órgano rector del fútbol europeo precisó que solicitará a la Fifa “que la suspensión se extienda a nivel mundial”.

En ese caso, esto podría afectar a una eventual participación de Prestianni con la selección argentina en el Mundial.

(Ver también: Cancelan la ‘Finalissima’ entre Argentina y España: lío con las fechas impidió el partidazo)

Contra quién juega Argentina en el Mundial 2026

Cabe recordar que este era un futbolista que estaba en el radar de Lionel Scaloni, pero ahora con esta situación puede que ya no esté convocado para el Mundial.

Argentina defenderá su título en un grupo sencillo, recordando que se mide frente a Argelia, Austria y Jordania. Sus partidos serán:

Argentina vs. Argelia: 16 de junio a las 8:00 de la noche.

Argentina vs. Austria: 22 de junio a las 12:00 del mediodía.

Jordania vs. Argentina: 27 de junio a las 9:00 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z