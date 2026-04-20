La Selección Colombia Sub-17 hizo historia este domingo, 19 de abril, luego de que consiguió un importante título en el Sudamericano que se llevó a cabo en Paraguay, pues en la gran final derrotó por 4-0 a Argentina en un partidazo de los jóvenes futbolistas.

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Este fue el resumen de ese encuentro:

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El combinado nacional fue muy sólido durante todo el torneo, al punto de que eliminó a Brasil en semifinales por 3-0 y luego consiguió este histórico resultado frente a Argentina.

Sin embargo, desde el conjunto ‘Albiceleste’ no tomaron muy bien este resultado, pues uno de los futbolistas, luego de finalizado el encuentro, aseguró que en el Mundial les iban a romper el “ort…” a los colombianos, dejando una imagen muy lamentable.

Ante esto, los futbolistas de la Selección Colombia hablaron en su regreso al país, pero no le dieron importancia y mostraron mucha tranquilidad con este título.

“Sí, vimos unos videos ahí. No hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. A nosotros siempre nos decían los profesores que todo se demuestra en la cancha, porque la cancha no miente, el rectángulo verde no miente, y lo de nosotros es con fútbol y ya por fuera con mucho respeto, en ningún momento los irrespetamos y ahí ya no podemos hacer nada”, aseguró Simón Rojas.

🗣️ Simón Rojas, habló sobre las declaraciones del jugador argentino Julio Coria, luego de perder la final con Colombia en el Sudamericano Sub17. Cortesía: Rivera Sports. pic.twitter.com/rKVzU34gXx — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) April 20, 2026

De esta manera, queda demostrado que los futbolistas colombianos están con los pies en la tierra y con muchas ganas de conseguir cosas importantes, especialmente en el Mundial.

(Ver también: Colombia puso a bailar cumbia a Brasil y lo eliminó del Sudamericano Sub-17 a punta de golazos)

Cuándo es el Mundial Sub-17

Este campeonato, en el que estará la Selección Colombia, será en noviembre en Catar, pero todo dependerá de cómo avance la situación geopolítica en esa parte del mundo.

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