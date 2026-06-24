La ‘Tricolor’ sigue con paso firme y creando ilusión en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron asegurar su tiquete a los dieciseisavos de final del certamen global luego de vencer por la mínima diferencia (1-0) a la República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K.

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(Vea también: Así quedó la tabla del Grupo K tras la victoria de Colombia y la goleada de Portugal)

Con este trascendental triunfo en suelo mexicano, la ‘Tricolor’ sumó puntaje perfecto y se ubicó parcialmente en lo más alto de su zona, abriendo paso a las calculadoras y proyecciones para lo que será la fase de eliminación directa.

En este momento, la Selección Colombia es primera del Grupo K con 6 unidades. Si la fase de grupos terminara hoy y la ‘Tricolor’ mantuviera esa posición de privilegio, su rival en los dieciseisavos de final sería nada más y nada menos que la Selección de Croacia.

El conjunto europeo actualmente marcha en la tercera posición del Grupo L y estaría logrando su acceso al cuadro de los 32 mejores como uno de los mejores terceros de la competencia. El panorama del grupo también mueve las fichas de los otros competidores.

Portugal, que se ubica en la segunda casilla del Grupo K por detrás de Colombia, tendría que verse las caras ante la selección de Ghana en la llave de dieceisavos de final, debido a que el combinado africano es el actual segundo del Grupo L.

A falta de una jornada clave para definir las posiciones finales de la zona de grupos (Colombia se jugará el liderato ante Portugal), el mapa de ruta de la Selección Colombia empieza a clarificarse en el cuadro del torneo.

Si todo continúa bajo la tendencia actual y el equipo nacional logra superar la ronda de dieceisavos de final frente a los croatas, el rival en octavos de final saldría de la llave conformada por Canadá o Bélgica, quienes en este momento integran el cruce directo en el otro sector del cuadro por el que avanzaría el equipo de Néstor Lorenzo.

El liderato final del grupo se definirá en la última jornada en un vibrante duelo mano a mano contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, donde un empate le bastará a Colombia para asegurar este lado del cuadro.

¿Cómo le ganó Colombia al Congo?

El encuentro disputado en el Estadio Guadalajara no fue apto para cardíacos. Colombia saltó a la cancha con la clara intención de someter a su rival y plasmar las condiciones que ya lo habían llevado a vencer 3-1 a Uzbekistán en el debut en el Estadio Azteca.

Sin embargo, la República Democrática del Congo plantó una muralla defensiva muy difícil de vulnerar, sostenida principalmente por el guardameta Lionel Mpasi, quien ahogó el grito de gol colombiano en múltiples oportunidades, incluyendo un potente disparo de media distancia de James Rodríguez.

El dramatismo aumentó en la parte complementaria. A Luis Díaz le anularon dos anotaciones consecutivas por fuera de juego, lo que llenó de tensión y ansiedad el ambiente.

La recompensa y el desahogo total para el país no llegaron sino hasta el minuto 75 de juego: el lateral derecho Daniel Muñoz aprovechó un rebote en el área tras la insistencia del ataque cafetero y mandó la pelota al fondo de la red para decretar el definitivo 1-0.

Acá, el gol de Colombia:

¡¡¡ASISTENCIA DE JUANFER QUINTERO, CÓRDOBA AGUANTA CON EL CUERPO Y GOL DE DANIEL MUÑOZ!!! Así llegó el 1-0 de Colombia contra RD Congo en México. ⚽ #ESPNMundial

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En los minutos de adición, el partido se vivió con las pulsaciones a mil, ya que el conjunto africano adelantó líneas y exigió al máximo al portero Camilo Vargas, quien con una sensacional atajada evitó el empate y selló la clasificación nacional.

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