La Selección Colombia dio un paso clave hacia los octavos de final, mientras que Portugal recuperó protagonismo con una contundente exhibición ante Uzbekistán. El liderato del grupo se definirá en la última fecha.

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La segunda jornada del Grupo K dejó un panorama mucho más claro rumbo a los octavos de final del Mundial 2026. Colombia cumplió con su tarea frente a la República Democrática del Congo, la venció 1-0 y llegó con puntaje perfecto a la última fecha, mientras que Portugal respondió a las dudas surgidas tras su empate inicial y protagonizó una de las goleadas más amplias del torneo.

El conjunto luso no tuvo inconvenientes para superar 5-0 a Uzbekistán en Houston. Después de un debut que dejó interrogantes, los europeos mostraron una versión mucho más dominante y resolvieron el compromiso con autoridad desde los primeros minutos.

La gran figura volvió a ser Cristiano Ronaldo, quien marcó por partida doble y siguió ampliando una carrera que continúa sumando capítulos históricos en las Copas del Mundo. Además del aporte de su capitán, Portugal encontró goles en otros sectores del campo y terminó firmando una actuación que lo devuelve a la conversación entre los candidatos del campeonato.

Para Uzbekistán, en cambio, la situación se complicó considerablemente. El debutante mundialista volvió a sufrir en defensa y quedó contra las cuerdas de cara a la última jornada.

Colombia mantiene el paso perfecto

Mientras Portugal celebraba en Houston, Colombia también cumplió con su objetivo y sumó una nueva victoria para mantenerse invicta en el torneo.

El resultado deja a la Tricolor en una posición privilegiada dentro del grupo y con la clasificación a octavos confirmada. Además, confirma el buen momento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que ha mostrado solidez y eficacia en sus dos primeras presentaciones.

Ahora toda la atención estará puesta en el duelo entre colombianos y portugueses, un partido que podría definir el primer lugar del Grupo K y que promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la última fecha de la fase de grupos.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo K:

Equipo Puntos 1. Colombia 6 2. Portugal 4 3. Congo 1 4. Uzbekistán 0

Lo que viene en la última fecha de Colombia

La tercera jornada tendrá dos partidos con objetivos muy distintos. Por un lado, Colombia y Portugal se enfrentarán en un duelo directo por el liderato del grupo. Por el otro, República Democrática del Congo y Uzbekistán buscarán cerrar su participación con un resultado positivo y mantener alguna esperanza matemática de avanzar.

Con dos selecciones separadas por apenas unos puntos y un boleto a octavos prácticamente asegurado para Colombia, el Grupo K llega a su desenlace con mucho por definir.

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