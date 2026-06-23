La Federación Francesa confirmó que el seleccionador dejó de manera inmediata el campamento de los ‘Bleus’ tras conocer el fallecimiento de su madre. Tampoco dirigirá el partido contra Noruega.

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El Mundial 2026 pasó a un segundo plano para Didier Deschamps. Cuando Francia se preparaba para cerrar la fase de grupos, una dolorosa noticia sacudió al cuerpo técnico de los actuales campeones del mundo y obligó a su entrenador a abandonar la concentración.

La Federación Francesa de Fútbol informó este martes que Deschamps regresó de urgencia a su país luego de enterarse del fallecimiento de su madre, una situación que lo apartará temporalmente de sus funciones al frente de la selección.

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La noticia cayó como un balde de agua fría dentro del campamento francés, que atraviesa uno de los momentos más sensibles desde el inicio del torneo.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.). Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

Deschamps no estará en el partido frente a Noruega

La Federación confirmó que el entrenador no podrá dirigir los entrenamientos previos ni tampoco ocupará su lugar en el banquillo durante el compromiso frente a Noruega, correspondiente a la última fecha del Grupo I.

Ante la ausencia de quien ha liderado a Francia durante más de una década, la responsabilidad recaerá sobre Guy Stéphan, su histórico asistente y hombre de confianza, quien asumirá el mando del equipo mientras se produce el regreso del seleccionador.

La decisión fue comunicada por Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, quien acompaña a la delegación francesa durante la Copa del Mundo.

El mensaje de la Federación Francesa

Más allá de lo deportivo, la entidad quiso enviar un mensaje de respaldo al técnico en medio del difícil momento personal que enfrenta.

“En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”, señaló el organismo en su comunicado oficial.

La situación provoca incertidumbre sobre cuándo podrá reincorporarse Deschamps a la concentración, aunque por ahora toda la atención está puesta en acompañarlo en uno de los momentos más duros de su vida.

Mientras Francia sigue adelante con su participación en el Mundial, los ‘Bleus’ afrontarán su próximo partido con una ausencia que va mucho más allá de lo futbolístico.

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