La selección de Francia comenzó con pie derecho su participación en el Mundial 2026 tras imponerse 3-1 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido que resultó mucho más exigente de lo que reflejó el marcador final.

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El conjunto africano plantó cara durante gran parte del compromiso y volvió a recordar aquella histórica victoria sobre los franceses en la Copa del Mundo de 2002. Sin embargo, la jerarquía individual de los dirigidos por Didier Deschamps terminó inclinando la balanza en la segunda mitad.

Senegal puso en aprietos a Francia durante gran parte del partido

La primera mitad estuvo marcada por la intensidad y el equilibrio. Aunque Francia controló ligeramente la posesión del balón, Senegal provocó algunas de las opciones más claras del encuentro, incluyendo un remate al palo y varias intervenciones destacadas del arquero Mike Maignan.

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El equipo africano mostró personalidad, presión alta y velocidad en las transiciones, complicando a una selección francesa que tuvo dificultades para encontrar espacios y profundidad en ataque durante los primeros 45 minutos.

Mbappé apareció cuando más lo necesitaba Francia

El partido cambió de rumbo a partir de la hora de juego. Francia aumentó la intensidad, aceleró la circulación de balón y comenzó a explotar mejor las asociaciones ofensivas.

La recompensa llegó al minuto 66, cuando Michael Olise asistió a Kylian Mbappé, quien definió con categoría para abrir el marcador y romper la resistencia senegalesa.

Con Senegal obligado a adelantar líneas, Francia encontró más espacios. Bradley Barcola amplió la ventaja al minuto 82 tras una rápida transición ofensiva iniciada por Adrien Rabiot.

Un cierre frenético dejó tres goles en tiempo de reposición

Cuando parecía que el compromiso estaba sentenciado, Senegal encontró premio a su esfuerzo en el tiempo añadido. Ibrahim Mbaye descontó al 90+5 con una gran acción individual dentro del área y sembró algo de incertidumbre en los segundos finales.

No obstante, la reacción francesa fue inmediata. Apenas un minuto después, Mbappé volvió a aparecer para sentenciar definitivamente el encuentro con un potente remate desde fuera del área tras una nueva asistencia de Michael Olise.

Mbappé y Olise, las grandes figuras del debut francés

El delantero del Real Madrid fue el jugador más determinante del encuentro al firmar un doblete en los momentos clave del partido. A su lado brilló Michael Olise, quien participó directamente en dos de los tres goles franceses con sendas asistencias.

Por Senegal, Ibrahim Mbaye destacó por su gol y constante despliegue ofensivo, mientras que el equipo dejó una imagen competitiva que mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar en el Grupo I.

Con este resultado, Francia suma sus primeros tres puntos y ratifica su condición de candidata al título, mientras que Senegal se marcha sin recompensa, aunque con argumentos suficientes para ilusionarse de cara a las próximas jornadas.

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