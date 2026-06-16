La emoción de un Mundial puede ser tan intensa que, para algunas personas, incluso un gol podría convertirse en un riesgo para la salud. Aunque la frase “morirse de la emoción” suele usarse como una exageración, especialistas advierten que los partidos de alta tensión sí pueden tener efectos reales sobre el corazón.

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Con el inicio de la gran temporada internacional de fútbol de 2026, millones de aficionados ya están viviendo encuentros cargados de nervios, celebraciones y definiciones de infarto. Precisamente, esa mezcla de emociones es la que ha llamado la atención de la comunidad médica durante los últimos años.

De acuerdo con expertos del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, diferentes investigaciones hechas durante torneos internacionales han encontrado un aumento en las emergencias cardiovasculares durante competencias de fútbol de gran audiencia. Entre los casos reportados figuran infartos, arritmias y otras complicaciones cardíacas.

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El cardiólogo Jairo Gandara Ricardo explicó que, cuando una persona vive un partido con una carga emocional extrema, el organismo responde como si estuviera enfrentando una amenaza real. Esto provoca la liberación de hormonas del estrés que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, causando una mayor exigencia para el corazón.

Uno de los fenómenos más llamativos asociados a estas situaciones es el denominado síndrome del corazón roto, conocido médicamente como cardiomiopatía de Takotsubo. Esta condición puede aparecer después de episodios de estrés o euforia intensa y produce síntomas muy similares a los de un infarto, como dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Los especialistas recalcan que no solo las emociones negativas representan un riesgo. La celebración de un gol decisivo, una clasificación inesperada o una victoria en los últimos minutos también pueden desencadenar respuestas cardiovasculares importantes.

Además, hay hábitos que pueden aumentar el peligro durante los partidos, como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el abuso de bebidas energizantes, la falta de sueño o el abandono de tratamientos médicos.

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Por eso, la recomendación para los hinchas es disfrutar del Mundial sin descuidar la salud. Mantener los controles médicos al día, evitar excesos y prestar atención a síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, mareos o desmayos puede marcar la diferencia.

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