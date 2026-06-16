Se acabó la espera para ver a los campeones del mundo. Este martes, 16 de junio, la Selección Argentina, que también es bicampeona de Sudamérica, disputa su primer partido en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Y es que todo el mundo está pendiente del equipo de Lionel Scaloni porque luego de Catar ha jugado muy bien, ha mantenido la base de ese torneo y ahora llega con mucha ilusión a Norteamérica, puesto que sueña con repetir título de la mano de su máxima figura, Lionel Messi.

Ahora, más allá de toda esta emoción y demás, en Argentina había preocupación porque una de sus figuras venía con un problema físico y su participación en el debut estaba en duda, pero el técnico calmó los ánimos.

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Qué pasó con el ‘Dibu’ Martínez

Se trata de Emiliano Martínez, más conocido como el ‘Dibu’, quien desde que comenzó la concentración venía entrenando prácticamente con una sola mano por una lesión en los dedos de su otra mano, por lo que se creía que no iba a alcanzar a llegar a este encuentro.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa a este compromiso el técnico Scaloni aseguró que lo más probable es que sí esté.

“Emiliano está bien; si todo va como ayer o anteayer, va a jugar. El resto lo sabrá mañana o después del entrenamiento”, dijo Scaloni, refiriéndose también a una posible nómina titular para este primer partido.

Igual, si Martínez no alcanza a estar, cabe recordar que Argentina cuenta con Musso, arquero del Atlético de Madrid, y Gerónimo Rulli, del Olympique de Marsella, que son dos guardametas de mucha experiencia y con muy buen presente actualmente.

A qué hora juega Argentina en el Mundial

Este compromiso, correspondiente al primero del combinado ‘Albiceleste’ en el Mundial 2026, será en Kansas City este martes, 16 de junio, a las 8:00 de la noche (hora colombiana).

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Dónde ver Argentina vs. Argelia

Cabe recordar que este compromiso contará con transmisión de DirecTv, Canal Caracol, RCN y Disney Plus. Además, quienes quieran reaccionar al encuentro se pueden conectar con Las Narratones de Pulzo Deportes tanto en Tiktok como en YouTube.

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