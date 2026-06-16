Más allá de que los estadios han estado completamente llenos, la logística ha funcionado bien y los partidos han mostrado un gran nivel, los duros controles de las autoridades de Estados Unidos igual han afectado de cierta manera a las selecciones, puesto que los jugadores y cuerpos técnicos deben pasar varias horas esperando que les revisen el equipaje, el papeleo y mucho más.

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Eso le ha tocado ya a varios equipos, pero la peor parte de la ha llevado Irán, ya que desde que comenzó todo el tema de la guerra hace unos meses, la tensión se ha hecho evidente y el equipo nacional al final pudo competir, pero con muchas condiciones detrás.

Por ejemplo, Irán, que tiene sus partidos en Estados Unidos, no podrá estar mucho tiempo en este territorio y por eso le toca viajar desde México, lo cual igual afecta el desarrollo normal de su preparación.

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Es más, luego del primer compromiso, en el que empató 2-2 con Nueva Zelanda, algunos futbolistas se quejaron de lo que les ha tocado vivir porque, consideran ellos, no es justo.

“Todo es como un desastre para nosotros. No es lo correcto, pero no buscamos excusas, solo queremos seguir y tenemos fe para los próximos dos partidos y haremos lo mejor para nuestra gente y traeremos felicidad a nuestros aficionados”, dijo el capitán y máximo referente de esta selección, Mehdi Taremi.

Por su parte, el autor de uno de los goles, Mohammad Mohebi, agregó: “Yo creo que debimos venir acá dos días antes del partido, pero llegamos ayer, empezamos el viaje en la mañana, luego en la tarde directo al entrenamiento y eso nos cansa. Se supone que debíamos estar acá dos días antes del juego. Esta clase de cosas, yo creo que no son justas. Necesitamos una competición justa“.

Los iraníes Mohammad Mohebi y Mehri Taremi: “El Mundial es un desastre para nosotros. No queremos tener excusas, pero no es una competición justa”. Los jugadores de Irán explican que deben entrar y salir de Estados Unidos el mismo día desde México y que están cansados. pic.twitter.com/CDE8E8FJhc — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 16, 2026

Y es que cabe recordar que además de Irán, algunas selecciones, como Uzbekistán, Uruguay y más han pasado varias horas en controles, mientras que un árbitro, pese a tener todos los papeles al día y en regla, no se le permitió el ingreso y le tocó volver a Somalia.

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Más allá de esto, Irán salió con mucha dignidad al terreno de juego y empató 2-2 con Nueva Zelanda, por lo que quedó con los mismos puntos que Bélgica y Egipto. Este fue el resumen del encuentro:

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El próximo partido de Irán será este domingo, 21 de junio, a partir de las 2:00 de la tarde (hora colombiana) vs. Bélgica.

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