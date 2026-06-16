Si hay un jugador que ha acaparado todos los reflectores en el Mundial, y no precisamente por su juego vistoso, es Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que tomó mucha relevancia gracias a la dinámica de un creador de contenido argentino.

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Lo que hizo este joven es coger al futbolista menos famoso de todo el Mundial para que las personas lo comenzaran a seguir, pero eso se salió de control, al punto de que Payne pasó de tener 5.000 a más de 5 millones de seguidores en cuestión de días.

De hecho, el jugador fue titular en el compromiso en el que su equipo empató 2-2 con Irán en el inicio de la Copa del Mundo, mostrando buenas cosas y mucho talento.

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Ahora, con todo este ‘boom’, algunos equipos sudamericanos se comenzaron a fijar en el jugador de 32 años, al punto de que todo indica que habría llegado a un acuerdo para dejar el Wellington Phoenix para venirse a jugar a esta parte del mundo.

Según informó Sky Sports, ya todo estaría listo para que Payne llegue al Olimpia de Paraguay, un histórico en este país que quiere romper el mercado para traerlo a jugar el segundo semestre en el que habrá tanto liga como Copa Sudamericana.

Así lo informó el medio citado:

New Zealand right-back and viral sensation Tim Payne will join Paraguayan side Olimpia from Wellington Phoenix 📝🇳🇿 pic.twitter.com/CKnEJyDLvo — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

Cabe recordar que Payne siempre ha estado en el mismo equipo, por lo que esta sería su primera experiencia en el exterior y en un equipo con tanta hinchada como lo es Olimpia.

Vale la pena destacar que Olimpia marcha en la primera posición de la Liga de Paraguay con 49 puntos en 22 partidos jugados. Además, en Sudamericana clasificó en la primera posición del grupo G al sumar 13 puntos, superando en la tabla de posiciones a Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central.

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Cuándo vuelve a jugar Tim Payne

Por lo pronto, Payne se mantiene enfocado en la Copa del Mundo, pues luego del empate con Irán ahora se vienen dos rivales de muy alta complejidad como lo son Egipto y Bélgica. Estos partidos serán:

Nueva Zelanda vs. Egipto: domingo 21 de junio a las 8:00 de la noche.

Nueva Zelanda vs. Bélgica: viernes 26 de junio a las 10:00 de la noche.

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