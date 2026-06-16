En los hinchas argentinos hay mucha emoción porque en apenas unas horas su selección debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un torneo en el que esperan que se haga un buen papel para soñar con el bicampeonato, recordando que vienen de levantar el trofeo hace cuatro años en Catar.

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De hecho, a lo largo de la semana los aficionados han hecho varios banderazos en distintos lugares de Estados Unidos, para mostrar que van a ser locales en todos los compromisos y que van a apoyar siempre a su equipo a lo largo del torneo.

Sin embargo, esas reuniones no siempre terminan de la mejor manera, puesto que la intolerancia muchas veces es más fuerte y por eso se pueden desatar peleas en las calles del país norteamericano.

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Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en Time Square, Nueva York, en las últimas horas, puesto que los aficionados sudamericanos se encontraban cantando canciones de su selección, hasta que llegaron los hinchas argelinos al mismo sitio.

Allí, los cantos y demás fueron escalando su nivel, al punto de que se transformaron en insultos y, posteriormente, en golpes en esta importante zona de la ‘gran manzana’.

Estos son los videos de lo que ocurrió:

🇩🇿 🇦🇷| Se reportan disturbios entre argentinos y argelinos en Times Square previo al duelo entre Argelia y argentina en el mundial. pic.twitter.com/w7VoRUO8Gf — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) June 16, 2026

⛔️🇦🇷🇩🇿 HINCHAS DE ARGENTINA Y ARGELIA SE AGARRARON A PIÑAS EN EL TIMES SQUARE. pic.twitter.com/B9kkhOGOf9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 16, 2026

Algeria and Argentina haven’t even played their match and they’ve started f!ghting on the street of US, dem Chook that Argentine guy bl0w for mouth chai😭💔 pic.twitter.com/7MQ02hIORN — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 16, 2026

Al final, este tipo de eventos empañan completamente la fiesta del fútbol, recordando que en la mayoría de las sedes las hinchadas compartes, se divierten juntos y hasta cantan canciones de los otros, pero en esta oportunidad todo fue negativo.

Ahí mismo llegaron las autoridades para calmar la situación porque además de aficionados, en esa zona suelen haber miles de turistas, así que la policía no permite ningún acto como este en ese sector de Manhattan.

(Ver también: Argentina perdió a importante ficha para el Mundial: venía bien y ahora estará fuera varios meses)

A qué hora juega Argentina en el Mundial

Este compromiso, correspondiente al primero del combinado ‘Albiceleste’ en el Mundial 2026, será en Kansas City este martes, 16 de junio, a las 8:00 de la noche (hora colombiana).

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