La suerte no ha acompañado a la Selección Inglaterra en Estados Unidos durante el inicio del Mundial 2026. Y es que en su campamento, el equipo tuvo una balacera cerca, sintió un temblor y hasta fue víctima de un robo de casi todos sus implementos hace unos días, que ha hecho una experiencia no tan positiva.

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Ahora, para terminar de completar esa racha, el equipo anunció que uno de sus jugadores convocados sufrió de una lesión y no podrá disputar la Copa del Mundo, por lo que tocó buscarle un reemplazo a última hora.

Qué le pasó al defensa de Inglaterra

Se trata de Tino Livramento, defensa de 22 años del Newcastle United, quien desafortunadamente sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y por eso fue desconvocado de la Copa del Mundo.

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Ante esto, a Tuchel le tocó moverse rápido y convocar a otro jugador para completar su lista de 26, siendo Trevoh Chalobah, jugador del Chelsea, el elegido para disputar este importante torneo.

Esta temporada, Chalobah disputó 34 partidos, 31 como titular, marcando tres goles a lo largo de la campaña con Chelsea, siendo de lo más destacado del equipo de Londres en una temporada bastante complicada luego de levantar el título de Mundial de Clubes.

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Cuándo juega Inglaterra

Lo cierto es que el conjunto inglés sigue siendo uno de los favoritos para quedarse con el título mundial gracias a la calidad de jugadores que tiene y la actualidad de cada uno.

Sus partidos en esta primera ronda serán:

Inglaterra vs. Croacia: 17 de junio a las 3:00 de la tarde.

Inglaterra vs. Ghana: 23 de junio a las 3:00 de la tarde.

Inglaterra vs. Panamá: 27 de junio a las 4:00 de la tarde.

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