El Mundial de 2026 continúa este lunes 22 de junio con una jornada clave en la fase de grupos, en la que varias selecciones buscarán encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

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En total, se disputarán cuatro partidos correspondientes a los grupos I y J, con presencia de equipos favoritos al título como Argentina y Francia.

La programación del día ofrece fútbol durante toda la tarde y noche para los aficionados en Colombia, con encuentros que prometen emociones y definiciones importantes en la tabla de posiciones.

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Partidos del Mundial 2026 hoy lunes 22 de junio y horarios en Colombia

Argentina vs. Austria

La jornada comenzará en horas de la tarde con el duelo entre Argentina y Austria, uno de los más atractivos del día. El compromiso está programado para la 12:00 p. m. y se podrá ver a través de Caracol TV, RCN Televisión, Directv y la plataforma Ditu, lo que garantiza amplia cobertura para uno de los encuentros más esperados.

Francia vs. Irak

Más tarde, Francia se medirá ante Irak a partir de las 4:00 p. m., en un partido en el que los europeos parten como favoritos para sumar tres puntos que los acerquen a la clasificación. Este compromiso será transmitido exclusivamente por Directv en Colombia.

Noruega vs. Senegal

La acción continuará en la noche con el encuentro entre Noruega y Senegal, programado para las 7:00 p. m., en un duelo que podría ser determinante en el Grupo I. Este juego podrá verse a través de Directv, Win Sports y la plataforma Win Play.

Jordania vs. Argelia

Finalmente, la jornada se cerrará con el partido entre Jordania y Argelia, que se jugará a las 10:00 p. m., completando así un día cargado de fútbol internacional. Este último partido estará disponible únicamente a través de Directv.

Jornada clave en la fase de grupos

Esta fecha corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos, una instancia en la que varios equipos empiezan a perfilar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

Selecciones como Argentina buscarán ratificar su favoritismo, mientras que otras como Senegal o Irak intentarán mantenerse con vida en sus respectivos grupos. Además, equipos como Noruega y Argelia tienen la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y acercarse a los octavos de final.

Con figuras de talla mundial como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland en acción, la jornada promete espectáculo y goles en distintos estadios de Estados Unidos, México y Canadá, sedes de esta Copa del Mundo.

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