La periodista deportiva Andrea Guerrero publicó un video en sus redes sociales para responder a los comentarios que surgieron luego de una aparición durante el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial de 2026.

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La comunicadora habló después de que varias personas volvieron a cuestionarla por la forma en que vivió la transmisión, esta vez desde el estadio Azteca, escenario en el que estuvo durante la previa del compromiso de la Selección Colombia.

Recordó, no es la primera vez que enfrenta este tipo de señalamientos.

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“En 2014, por un video, algunas personas decidieron que yo estaba tomada y desde entonces cada vez que me ven emocionada, feliz, intensa o disfrutando mi trabajo vuelven al mismo comentario”, manifestó.

Andrea Guerrero defendió su profesionalismo

En su mensaje, Guerrero relató que durante el encuentro se encontraba en medio de una experiencia que calificó como especial, rodeada de miles de aficionados y viviendo de cerca el ambiente mundialista.

La periodista explicó que el acceso al terreno de juego durante el calentamiento forma parte de los servicios autorizados por la Fifa para los medios con derechos de transmisión y que su presencia en ese lugar no obedeció a una improvisación.

Además, rechazó de manera contundente las versiones que circularon en redes sociales.

“Lo digo una vez: soy profesional, respeto mi trabajo, respeto a mi equipo y jamás saldría tomada a hacer lo que hago”, afirmó.

También añadió: “mi alegría no invalida mi responsabilidad y mi emoción no me quita credibilidad”.

La periodista hizo una reflexión sobre cómo se juzga a las mujeres

Más allá de responder a los rumores, Guerrero aprovechó el video para plantear una reflexión sobre la manera en que, según ella, suelen interpretarse las emociones de las mujeres en escenarios públicos.

La periodista sostuvo que con frecuencia se les exige comportarse dentro de ciertos parámetros y que cualquier manifestación de entusiasmo termina siendo cuestionada.

“¿Por qué la emoción de una mujer se convierte tan rápido en juicio?”, preguntó.

En esa línea, aseguró que no piensa modificar su personalidad para evitar críticas.

“No voy a pedir perdón por eso. No voy a apagar mi manera de ser para que otros se sientan más cómodos. No voy a volverme más fría, más quieta o más pequeña para evitar comentarios”, expresó.

La comunicadora concluyó señalando que seguirá viviendo el fútbol con la misma pasión que la ha acompañado durante más de dos décadas de carrera, al tiempo que invitó a reflexionar sobre la rapidez con la que, en ocasiones, se convierten las emociones de una mujer en motivo de sospecha.

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