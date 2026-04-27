Andrea Guerrero se refirió al complejo momento que atravesó al ser diagnosticada con cáncer de piel, una etapa que, según ha contado, impactó profundamente su bienestar emocional. En medio de ese proceso, destacó el papel fundamental de su nueva y actual pareja, quien la acompañó durante los momentos más difíciles.

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Guerrero ya había confesado la presión interna que sintió mientras enfrentaba la enfermedad: “Mientras mi cuerpo me pedía parar, mi cabeza me juzgaba por hacerlo”, relató en su momento, al describir cómo le costaba detener su ritmo laboral pese a las señales físicas y emocionales.

En una entrevista más reciente en La FM, la periodista profundizó sobre ese periodo y reconoció que su entorno cercano fue clave para salir adelante. “Esa es la realidad. Quien me padeció al lado, que es mi novio, me padeció… el tema de la inseguridad era muy brava. Hay que rodearse bien”, afirmó, al recordar los días en los que se sentía especialmente vulnerable.

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Guerrero también dejó ver el impacto emocional que le dejó la enfermedad. “Mentalmente me sentía hundida”, aseguró, al tiempo que destacó dos pilares que la ayudaron a sobrellevar la situación: su fe y el apoyo de su pareja. “La persona más importante para mí, estuvo ahí ayudándome a batallar esto. Yo que tengo mucha fe en Dios, poder apoyarme en esas dos cosas que lograron que yo saliera de acá”, expresó.

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Durante la conversación, la periodista evitó revelar el nombre de su pareja, aunque no ocultó sus sentimientos. Ante la insistencia sobre su relación, respondió con humor: “Estoy muy feliz”, dijo. Incluso, al ser consultada sobre la posibilidad de matrimonio, reflexionó: “El amor es divino y estoy disfrutando… soy agradecida por la persona que está a mi lado y me ayudó en este instante”.

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