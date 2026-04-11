La presidenta de Win Sports, Andrea Guerrero, sorprendió recientemente con una revelación personal que hasta ahora había pasado desapercibida para el público. En medio de un mensaje de felicitación a Sheyla García, quien fue elegida como una de las comunicadoras de Win Sports que cubrirá el Mundial de 2026, Guerrero confesó que enfrentó un cáncer de piel, un episodio del que no se tenían antecedentes públicos.

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El momento se dio durante un espacio interno en el que Guerrero destacó el trabajo y la trayectoria de García. Sin embargo, en medio de sus palabras de reconocimiento, hizo una pausa para hablar de una experiencia personal que dejó ver un lado más íntimo de su vida.

Acá, el video en el que Andrea Guerrero abrió su corazón:

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La afirmación llamó la atención no solo por el contenido emocional del mensaje, sino porque, hasta el momento, no se conocía públicamente que la periodista hubiera atravesado por un diagnóstico de este tipo. De hecho, su testimonio sugiere que se trató de una situación manejada con discreción, incluso dentro de su entorno laboral.

Aunque no dio detalles sobre fechas, tratamiento o estado actual de salud, sus palabras evidencian que fue un proceso que impactó su vida personal y profesional. También deja ver las presiones que, según su reflexión, enfrentan las mujeres en cargos de liderazgo, especialmente cuando deben equilibrar su vida laboral con situaciones de salud o familiares.

El contexto de la revelación fue, precisamente, un discurso en el que Guerrero buscaba exaltar el papel de García como mujer, madre y profesional. En ese sentido, su experiencia personal sirvió como punto de partida para enviar un mensaje más amplio sobre los estereotipos de género.

“Hoy te digo: no es verdad que la mujer profesional no puede vivir con la mujer y con la mamá. Esa eres tú y Luciana va a estar muy orgullosa de ti. Te lo mereces y sé que si hay una entrevista imposible, esta mujer va a hacer lo que sea. A ella no le da pena nada”, afirmó, dirigiéndose a García.

En sus palabras, también destacó las capacidades periodísticas de la comunicadora, resaltando su experiencia en reportería y su evolución dentro del canal.

“Shey, gracias por ser como eres y por ser inspiración para las mujeres porque yo no conozco una mejor reportera que tú, y cuando digo reportera no quiero decir que te has quedado en la reportería, es que eres máster en reportería”, añadió Andrea Guerrero.

El reconocimiento continuó con un mensaje enfocado en la resiliencia de García, algo que Guerrero subrayó como una de sus principales virtudes. “Yo estoy muy orgullosa de ti. Te has levantado de todo, Sheyla, de todo, y eres el orgullo de tu familia y eres una mujer muy valiosa, que no está determinada por con quien estás. Eres valiosa tú, y eres una gran mamá, y Luciana estará muy orgullosa de ti”, concluyó.

Por ahora, Andrea Guerrero no ha ampliado la información sobre este episodio ni ha dado más detalles en espacios públicos.

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