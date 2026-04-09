Una conversación entre el periodista Andrés Cantor y el exjugador Carlos Valderrama dejó al descubierto una anécdota poco conocida sobre uno de los rasgos más representativos del exfutbolista: su cabello.

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Durante la charla, Cantor le preguntó directamente si alguna vez le habían ofrecido dinero por cortarse el pelo. La respuesta de ‘Pibe’ sorprendió por la cifra y el contexto en el que se dio la propuesta.

El periodista insistió ante la magnitud de la oferta: “¿Dos millones de dólares y dijiste que no?”. A lo que el exjugador contestó de forma tajante: “No”.

Cantor continuó con el tema y preguntó si se trataba de una estrategia para aumentar el valor de la propuesta. “¿Era para subir el precio, para que te den tres?”, a lo que Valderrama respondió: “No, ni cinco”.

El diálogo siguió con la reacción del periodista: “No te creo, este sí que no la sabía”, mientras que el exjugador añadió: “Bueno, para que se sepa”.

Quién le ofreció dinero al ‘Pibe’ para cortarse el pelo

Finalmente, se confirmó que la oferta provenía de una marca. “Sí, una marca”, explicó Valderrama, ante la pregunta de Cantor sobre el origen de la propuesta.

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El exfutbolista cerró el tema dejando clara su postura frente a la decisión: “Que me quitara el pelo. Mi vida la decido yo, siempre fue así. Yo respondo por mi historia, mi pelo es historia mía”.

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