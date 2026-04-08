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Escrito por:  Diego del Valle
Redactor     Abr 8, 2026 - 1:11 pm

La Copa Libertadores continúa este miércoles con una agenda cargada de partidos y presencia de equipos colombianos en la fase de grupos. Todos los encuentros se podrán ver a través de ESPN, en distintos horarios para Colombia.

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La jornada arranca a las 5:00 p. m. con dos compromisos en simultáneo. Mirassol recibe a Lanús, en un duelo que enfrenta a un equipo brasileño que busca hacerse fuerte en casa ante un rival argentino con tradición internacional.

En paralelo, también a las 5:00 p. m., Coquimbo Unido se mide frente a Nacional, un cruce que pone cara a cara a un conjunto chileno con aspiraciones y a un histórico del continente.

A las 7:00 p. m., Independiente Medellín tendrá uno de los partidos más exigentes de la jornada cuando reciba a Estudiantes de La Plata. El equipo colombiano buscará hacerse fuerte como local ante un rival con recorrido internacional, en un grupo que exige sumar desde las primeras fechas.

La franja de las 7:30 p. m. tendrá dos encuentros destacados. Cusco FC enfrentará a Flamengo, en un partido en el que el equipo brasileño parte como uno de los favoritos, mientras que el conjunto peruano intentará aprovechar la localía.

Al mismo tiempo, Junior de Barranquilla se medirá ante Palmeiras, en uno de los duelos más atractivos del día por el peso de ambos equipos en el continente.

El cierre será a las 9:00 p. m. con el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, un enfrentamiento clave para empezar a marcar diferencias en el grupo.

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