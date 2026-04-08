La Copa Libertadores continúa este miércoles con una agenda cargada de partidos y presencia de equipos colombianos en la fase de grupos. Todos los encuentros se podrán ver a través de ESPN, en distintos horarios para Colombia.

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La jornada arranca a las 5:00 p. m. con dos compromisos en simultáneo. Mirassol recibe a Lanús, en un duelo que enfrenta a un equipo brasileño que busca hacerse fuerte en casa ante un rival argentino con tradición internacional.

En paralelo, también a las 5:00 p. m., Coquimbo Unido se mide frente a Nacional, un cruce que pone cara a cara a un conjunto chileno con aspiraciones y a un histórico del continente.

🏴‍☠️ ¡INICIA VENTA LOCAL PARA VER AL ÚNICO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN! 💛🏆🖤 Una nueva cita con la historia se vivirá en el Fco. Sánchez Rumoroso y vamos TODOS JUNTOS al encuentro válido por la Fecha 1 del Grupo B de CONMEBOL Libertadores 2026. ⚠️ VENTA GALERÍA NORTE, TRIBUNA,… pic.twitter.com/Ja013RkmSL — Coquimbo Unido (@coquimbounido) April 4, 2026

A las 7:00 p. m., Independiente Medellín tendrá uno de los partidos más exigentes de la jornada cuando reciba a Estudiantes de La Plata. El equipo colombiano buscará hacerse fuerte como local ante un rival con recorrido internacional, en un grupo que exige sumar desde las primeras fechas.

¡Hoy juega el #Poderoso! 🔴🔵 🆚 Medellín vs Estudiantes de La Plata 🇦🇷

🏆 CONMEBOL Libertadores – Fase de grupos

📅 Fecha 1

🏟️ Atanasio Girardot

⏰ 7:00 p.m.

🎟️ DIM Plus#DaleMedellín pic.twitter.com/9bWKoN6l6d — DIM (@DIM_Oficial) April 8, 2026

La franja de las 7:30 p. m. tendrá dos encuentros destacados. Cusco FC enfrentará a Flamengo, en un partido en el que el equipo brasileño parte como uno de los favoritos, mientras que el conjunto peruano intentará aprovechar la localía.

ALÔ, NAÇÃO RUBRO-NEGRA! HOJE TEM MENGÃO NA TAÇA LIBERTADORES! 🏆🔴⚫️ A partir das 21h30, o Mais Querido entra em campo para o duelo contra o Cusco FC, válido pela fase de grupos. Com o apoio de milhões, vamos superar qualquer obstáculo em busca da vitória!

VAI PRA CIMA DELES,… pic.twitter.com/nzcQCmhrqv — Flamengo (@Flamengo) April 8, 2026

Al mismo tiempo, Junior de Barranquilla se medirá ante Palmeiras, en uno de los duelos más atractivos del día por el peso de ambos equipos en el continente.

🔥🦈 ¡HOY JUEGA JUNIOR!

Hoy comienza nuestro camino en la CONMEBOL Libertadores. Vamos todos juntos, con el corazón. ❤️🤍#VamosJunior pic.twitter.com/0RiHNRfdXy — Junior FC (@JuniorClubSA) April 8, 2026

El cierre será a las 9:00 p. m. con el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, un enfrentamiento clave para empezar a marcar diferencias en el grupo.

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