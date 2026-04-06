Este jueves, 9 de abril, Independiente Santa Fe tiene su anhelado debut en la Copa Libertadores 2026, pues luego de conseguir la clasificación al quedar campeón en el primer semestre del año pasado, los hinchas tienen mucha ilusión con que se consigan buenos resultados en esta edición.

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Es más, el equipo de Pablo Repetto debuta frente a un duro rival como lo es Peñarol de Uruguay, pero lo hace en su estadio y con su afición y por eso espera comenzar con el pie derecho.

Qué jugador de Santa Fe no puede jugar en la Libertadores

Sin embargo, el cuadro ‘Cardenal’ ya recibió una mala noticia y es que uno de sus jugadores, el defensa Juan Sebastián Quintero, no podrá estar en este primer compromiso debido a una sanción que tiene desde hace tres años.

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Y es que tal como recordó Juan José Mantilla, el 30 de agosto de 2023 Quintero se fue expulsado en un compromiso entre Deportivo Pereira y Palmeiras, por lo que aún debe una fecha de suspensión y la tendrá que pagar contra Peñarol con Independiente Santa Fe.

Esta fue la jugada por la que fue expulsado en esa ocasión:

Así las cosas, seguramente los titulares en Independiente Santa Fe serán Olivera y Víctor Moreno, que igual le han servido de buena manera a Repetto a lo largo de la temporada.

Por otro lado, el futbolista Mateo Puerta, quien salió reemplazado en los primeros minutos del compromiso contra el Deportes Tolima, sufrió de una “lesión muscular del recto femoral derecho”, por lo que tampoco podrá estar en este importante encuentro de inicio de la Copa Libertadores.

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De resto, Repetto contará con jugadores importantes como Hugo Rodallega, Omar Fernández, Daniel Torres y más para tratar de sumar los primeros tres puntos del campeonato en condición de local.

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