La primera ronda de la Liga BetPlay avanza a pasos muy importantes, pues por el Mundial y demás, a la Dimayor le tocó ajustar el calendario para que el torneo llegue a su fin lo antes posible.

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(Ver también: Millonarios pierde a uno de sus jugadores más importantes para próximo juego; venía siendo clave)

Uno de los partidos más interesantes que quedan en el camino es el de Millonarios vs. Independiente Santa Fe, un clásico capitalino que cada vez es más importante y que en este primer semestre puede tener mucha trascendencia por cómo van los equipos actualmente.

Dicho partido estaba programado para el 11 de abril, pero recientemente la Dimayor anunció un cambio de última hora.

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Cuándo se jugará Millonarios vs. Santa Fe

Tal como a dio a conocer la máxima entidad de fútbol en el país, este compromiso entre ‘Embajadores’ y ‘Cardenales’ se jugará ahora el domingo 12 de abril a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.

Cabe recordar que este partido es correspondiente a la fecha 16 del campeonato, por lo que es muy importante porque ya es en el cierre del todos contra todos.

Además, hubo otros compromisos que también sufrieron cambios, como lo son:

Pasto vs. Tolima: viernes 10 de abril a las 8:05 de la noche.

Águilas Doradas vs. Junior: sábado 11 de abril a las 4:00 de la tarde.

Fortaleza vs. América: miércoles 22 de abril a las 8:30 de la noche.

Pasto vs. Santa Fe: jueves 23 de abril a las 6:00 de la tarde.

De esta manera, los hinchas pueden acomodar sus tiempos para que puedan acompañar a sus equipos en el remate de la primera ronda del campeonato.

(Ver también: Técnico de Millonarios le puso fecha de regreso a Falcao García: “No queremos retroceder”)

Cómo van Millonarios y Santa Fe

Actualmente, Millonarios marcha en la sexta posición del campeonato con 20 puntos en 13 partidos jugados, mientras que Santa Fe está en la posición 13 con 15 puntos en 12 compromisos disputados.

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