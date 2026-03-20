Millonarios viene con el pecho inflado luego de derrotar, una vez más, a Atlético Nacional, pues por Liga lo derrotó por 3-0 gracias a los goles de Rodrigo Contreras, Leonardo Castro y Mateo García.

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(Ver también: Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Contreras con Millonarios; ha sido la figura del semestre)

Así fue la narración de ese encuentro, desde el equipo de Pulzo Deportes:

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De hecho, esto le permitió en su momento a Millonarios a ingresar al grupo de los ocho por primera vez en el campeonato, lo que demuestra que está en la pelea y que puede conseguir cosas importantes si se lo propone.

Sin embargo, ya el equipo pasó la página y ahora se enfoca en el siguiente encuentro, que será frente al Once Caldas en condición de visitante, un rival que viene jugando bastante bien en el campeonato.

Qué pasó con Leonardo Castro

Ahora, más allá de esta emoción, los hinchas se preocuparon porque este viernes, 20 de marzo, salió la convocatoria para este encuentro y había un ausente importante: Leonardo Castro.

¡Listos para ir a Manizales! 📝💙 Esta es la lista oficial de convocados, presentada por @CervezaAndinaCo, para nuestro encuentro frente a Once Caldas. ¡VAMOS TODOS UNIDOS! Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/eSLhlsTN2T — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 20, 2026

Ante las dudas, el equipo sacó un comunicado informando que el goleador de Millonarios “presenta una carga muscular y por prevención no será tenido en cuenta para este partido”.

Es decir, no es nada de gravedad, sino simplemente un tema de prevención pensando en lo que se viene, que es la definición del todos contra todos y la primera ronda de la Copa Sudamericana.

Así las cosas y para mantener la misma base que le ha venido funcionando a Fabián Bustos, todo indica que el titular junto a Rodrigo Contreras sería Jorge Hurtado Cabezas, quien ha perdido el protagonismo, pero aún está pendiente de marcar su primer gol.

(Ver también: Revelan razón real de la ausencia de Falcao para Millonarios vs. Cúcuta: “No está lesionado”)

A qué hora es Once Caldas vs. Millonarios

Este partido, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay, será este sábado, 21 de marzo, a partir de las 6:20 de la tarde.

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