La Fifa confirmó este martes a la AFP la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos islamófobos producidos durante el partido amistoso España-Egipto disputado en Barcelona la semana pasada.

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Este partido entre dos naciones ya clasificadas para el Mundial 2026, y que se disputaba en el estadio de Cornellá, feudo del Espanyol de Barcelona, se vio perturbado por cánticos islamófobos (“Musulmán el que no bote”) entonados por una parte de los aficionados españoles.

Este incidente provocó una ola de indignación en España así como la apertura de una investigación por parte de la policía autonómica catalana.

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El presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez, arremetió un día después de los hechos contra la “minoría” de aficionados que “manchó” la imagen de España, futura organizadora del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos, país de mayoría musulmana.

El prodigio del FC Barcelona y estrella de ‘La Roja’, Lamine Yamal, de confesión musulmana, denunció, por su parte, unos cánticos que tachó de “falta de respeto intolerable”.

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A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de varias condenas por la justicia, este caso pone de nuevo de manifiesto las dificultades del fútbol español para erradicar el racismo y la xenofobia en sus estadios, donde los incidentes se han multiplicado en los últimos meses.

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La estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius Junior, convertido en símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol, ha sido frecuentemente objeto de hostigamiento desde su llegada a Madrid en 2018. Pero sólo una parte de esos incidentes derivaron en sanciones.

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