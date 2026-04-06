El Gobierno designó como gestor de paz a alias ‘El Montañero’, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘El Mesa’ y considerado uno de los sicarios más buscados de Bogotá, lo que vuelve a despertar críticas sobre estas designaciones.

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El alcalde Carlos Fernando Galán fue uno de los primeros en cuestionar la decisión y advirtió contradicciones en la política de seguridad. “Dijin, Fiscalía, Policía con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá busca capturar y desarticular una banda delincuencial dedicada a graves delitos, y el Gobierno nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz”, afirmó.

El mandatario distrital también hizo énfasis en que sobre el hombre pesa una orden de captura vigente, lo que, según él, agrava la controversia. “Esas son las incoherencias de la política criminal en nuestro país”, agregó Galán.

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