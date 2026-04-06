El presidente Gustavo Petro se refirió a los señalamientos por los presuntos vínculos de alias ‘papá pitufo’ con distintos sectores del poder y, en medio de su pronunciamiento, admitió que ese señalado contrabandista intentó ingresar dinero a su campaña presidencial.

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Se trata de Diego Marín Buitrago, a quien describió como un “contrabandista lavador de dólares y posiblemente narcotraficante”, con información en su contra que, afirmó, reposa en la Fiscalía. En ese contexto, Petro aseguró que tuvo conocimiento temprano de un supuesto intento de infiltración económica en su aspiración política.

Petro admite intento de ‘papá pitufo’ de financiar su campaña

“Que el señor Marín trató de financiar mi campaña es cierto y yo lo prohibí expresamente, que el señor Marín infiltró altos mandos de la policía, indudablemente, y aún tiene altos oficiales a sueldo, que el señor Marín infiltró los cuerpos de investigación del gobierno, no me cabe duda, tiene gente en la Dijin y en la fiscalía, que infiltró el DNI”, afirmó el jefe de Estado, quien insistió en que tomó medidas para impedir el ingreso de esos recursos. Incluso, señaló que ordenó “blindajes” dentro de su equipo para evitar cualquier tipo de filtración.

De acuerdo con el mandatario, Marín habría logrado penetrar entidades como la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Fiscalía e incluso organismos de inteligencia. “Ha infiltrado al Estado durante 38 años”, aseguró Petro, quien fue más allá al señalar que aún existirían funcionarios activos que responderían a intereses del contrabandista.

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El presidente también se refirió a la situación judicial del hombre, quien actualmente no se encuentra en Colombia. En ese sentido, calificó como un hecho grave que no esté detenido en el país: “El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”.

Petro sostuvo que incluso intervino directamente para buscar su extradición, asegurando que contactó a autoridades internacionales para facilitar el proceso. Sin embargo, afirmó que supuestos “filtros delincuenciales” habrían impedido que se concretara su regreso al país.

Alias “papa pitufo” es un contrabandista lavador de dólares y posiblemente narcotraficante, información que yace en la fiscalía. Ha infiltrado al estado durante 38 años, y dentro de él especialmente a la policía de la Polfa, a la fiscalía y a los organismos de investigación,… https://t.co/Nz2LP9Egs6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 6, 2026

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En su pronunciamiento, el mandatario también lanzó críticas contra la Fiscalía, al señalar que no se habrían investigado a fondo los antecedentes de Marín y que, por el contrario, se habrían tomado decisiones que frenaron el avance del caso.

Finalmente, Petro reiteró que su interés es que el señalado contrabandista comparezca ante la justicia colombiana y revele la verdad sobre la presunta red de infiltración estatal. “Yo lo que quiero es que diga toda su verdad”, concluyó.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.