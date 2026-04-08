Escrito por:  Diego del Valle
Redactor     Abr 8, 2026 - 2:06 pm

La Copa Conmebol Sudamericana continúa este miércoles con una programación amplia y presencia de equipos de distintos países del continente. Los encuentros se podrán ver en Colombia a través de Dsports y también ESPN.

La jornada inicia a las 5:00 p. m. con tres partidos en simultáneo. Deportivo Cuenca recibe a Santos, en un duelo en el que el equipo visitante llega con peso histórico en torneos internacionales.

En paralelo, Deportivo Riestra enfrenta a Palestino, mientras que Recoleta se mide ante San Lorenzo, otro de los equipos con recorrido en competencias continentales.

A las 7:00 p. m., Audax Italiano jugará frente a Olimpia, en un cruce entre dos equipos tradicionales de sus ligas que buscan posicionarse en el grupo.

La franja de las 7:30 p. m. tendrá dos compromisos. Blooming recibirá a River Plate, en un partido que genera expectativa por la presencia del conjunto argentino. Al mismo tiempo, Montevideo City Torque se enfrentará a Gremio, en otro duelo con protagonismo de un equipo brasileño.

El cierre de la jornada será a las 9:00 p. m., cuando Puerto Cabello reciba a Atlético Mineiro, en un partido en el que el visitante parte como uno de los equipos con mayor reconocimiento en el torneo.

