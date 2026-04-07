El debut de Millonarios en la Copa Sudamericana no solo dejó preocupación entre sus hinchas, sino también una avalancha de memes en redes sociales.
(Vea también: Cuál ha sido la mejor participación de Millonarios en la Copa Sudamericana y hace cuánto fue)
La derrota del equipo azul fue rápidamente aprovechada por usuarios, que no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar con humor, ironía y bastante picante.
Desde los primeros minutos del partido, cuando el equipo ya daba señales de sufrir, comenzaron a aparecer las primeras publicaciones.
Memes contra Millonarios: redes se llenaron de burlas
En X (antes Twitter), los comentarios y memes se publicaron a gran velocidad. Algunos usuarios apelaron a clásicos formatos virales para burlarse del resultado.
También hubo quienes recordaron el historial reciente del club en torneos internacionales, usando ese contexto como base para las bromas.
Millonarios y todo mi embajadorismo cada vez que se juega un torneo internacional: pic.twitter.com/RLjXDcO8Tj
— Nano Embajador en la Palometa 💙🕊️⚡ (@LaFacharineta) April 8, 2026
— UD Almería Colombia (@UDAlmeria_COL) April 8, 2026
Pero Salvaron el Semestre Ganándole a @nacionaloficial 🫣pic.twitter.com/esgzgxVJvr
— Calaverita Colocho (@CalaveritaCol) April 8, 2026
Tranquilos ya obtuvieron el primer título del año. Ⓜ️🤏 pic.twitter.com/K32GIauAol
— Juan José (@Titolopez2789) April 8, 2026
Jajajajajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/Xz9BpJllsI
— Sergio Lopez (@Sergioa1010) April 8, 2026
Y nunca olviden que Novoa es titular porque De Amores es (mucho) peor ☠️ pic.twitter.com/uY3xSDCUao
— Sancionado Pela OFAC Não Opina Aqui (@pafoira) April 8, 2026
Hps, me dañaron la puta semana pic.twitter.com/IbkgeBGnhF
— El teórico colombiano (Michaloustos te amo ❤️) (@tapa_penales) April 8, 2026
Bus de millonarios ….👀😁 pic.twitter.com/FBQfsy2mIR
— dj titor’s ⚙️ (@ForerJose) April 8, 2026
— HellHammer 🎧 (@johngongo) April 8, 2026
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