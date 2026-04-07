Escrito por:  Redacción Fútbol
Abr 7, 2026 - 10:37 pm

El debut de Millonarios en la Copa Sudamericana no solo dejó preocupación entre sus hinchas, sino también una avalancha de memes en redes sociales.

(Vea también: Cuál ha sido la mejor participación de Millonarios en la Copa Sudamericana y hace cuánto fue

La derrota del equipo azul fue rápidamente aprovechada por usuarios, que no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar con humor, ironía y bastante picante.

Desde los primeros minutos del partido, cuando el equipo ya daba señales de sufrir, comenzaron a aparecer las primeras publicaciones.

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Memes contra Millonarios: redes se llenaron de burlas

En X (antes Twitter), los comentarios y memes se publicaron a gran velocidad. Algunos usuarios apelaron a clásicos formatos virales para burlarse del resultado.

También hubo quienes recordaron el historial reciente del club en torneos internacionales, usando ese contexto como base para las bromas.

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