El debut de Millonarios en la Copa Sudamericana no solo dejó preocupación entre sus hinchas, sino también una avalancha de memes en redes sociales.

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(Vea también: Cuál ha sido la mejor participación de Millonarios en la Copa Sudamericana y hace cuánto fue)

La derrota del equipo azul fue rápidamente aprovechada por usuarios, que no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar con humor, ironía y bastante picante.

Desde los primeros minutos del partido, cuando el equipo ya daba señales de sufrir, comenzaron a aparecer las primeras publicaciones.

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Memes contra Millonarios: redes se llenaron de burlas

En X (antes Twitter), los comentarios y memes se publicaron a gran velocidad. Algunos usuarios apelaron a clásicos formatos virales para burlarse del resultado.

También hubo quienes recordaron el historial reciente del club en torneos internacionales, usando ese contexto como base para las bromas.

Millonarios y todo mi embajadorismo cada vez que se juega un torneo internacional: pic.twitter.com/RLjXDcO8Tj — Nano Embajador en la Palometa 💙🕊️⚡ (@LaFacharineta) April 8, 2026

Tranquilos ya obtuvieron el primer título del año. Ⓜ️🤏 pic.twitter.com/K32GIauAol — Juan José (@Titolopez2789) April 8, 2026

Y nunca olviden que Novoa es titular porque De Amores es (mucho) peor ☠️ pic.twitter.com/uY3xSDCUao — Sancionado Pela OFAC Não Opina Aqui (@pafoira) April 8, 2026

Hps, me dañaron la puta semana pic.twitter.com/IbkgeBGnhF — El teórico colombiano (Michaloustos te amo ❤️) (@tapa_penales) April 8, 2026

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