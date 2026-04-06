Millonarios debuta en la Copa Sudamericana 2026, pues después de eliminar a Atlético Nacional en la fase previa, el conjunto ‘Embajador’ ahora se prepara para afrontar un duro grupo, en el que se medirá con O’Higgins de Chile, Boston River de Uruguay y Sao Paulo de Brasil.

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Su primer compromiso será, de hecho, este martes 7 de abril frente al cuadro chileno, pero llega herido luego de empatar con Fortaleza y perder con Jaguares en condición de visitante.

Por eso mismo su primer encuentro no será sencillo, ya que el conjunto chileno, que quedó fuera de la Libertadores tras perder con el Tolima, tiene un importante dato que le da mucha confianza.

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Hace cuánto no pierde O’Higgins en su estadio

Y es que el presente de O’Higgins es bastante bueno, teniendo en cuenta que marcha sexto en la tabla de posiciones de la liga local con 13 puntos, a cinco del líder que es Colo-Colo.

Además, su estadio se ha convertido en un fortín, puesto que suma un total de 47 días sin perder en condición de local, un dato que lo llena de ilusión pensando en este encuentro con Millonarios.

Ahora, más allá de eso, igual tiene varias cuestiones frágiles sobre todo en defensa, teniendo en cuenta que en los ocho compromisos que ha jugado en la temporada suma 12 goles anotados, pero así mismo tiene 12 goles en contra, siendo uno de los equipos con peor promedio en todo el campeonato chileno.

🎥 𝗢𝗛𝗜𝗧𝗩 | ¡+𝟑 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚! ¡𝐀𝐬𝛊́ 𝐬𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐨́ 𝐞𝐥 𝐛𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐮𝐧𝐟𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐫𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚! 🙌🏻 ⚽ #VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/iiuvdK77oQ — O’Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) April 4, 2026

De esta manera, Millonarios pretende cortar esa estadística en el siguiente compromiso, que será muy importante porque en Sudamericana solo el primero de cada grupo clasifica a los octavos de final, mientras que el segundo juega un ‘play-off’ contra los que quedan eliminados de la Libertadores. Por eso, sumar todos los puntos posibles tanto en su estadio como por fuera es tan importante.

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Convocatoria de Millonarios para el partido con O’Higgins

Millonarios, por su parte, ya se encuentra en territorio chileno con sus principales futbolistas, destacando el regreso de Falcao García luego de casi dos meses de ausencia. También hacen parte jugadores como Mackalister Silva, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

¡Este martes nos vemos en El Teniente! 🇨🇱Ⓜ️ ​Esta es la lista oficial de convocados para disputar el encuentro de CONMEBOL Sudamericana frente a O’Higgins. ¡VAMOS TODOS UNIDOS! 💙⚽️ pic.twitter.com/S7PIDHpGDf — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 5, 2026

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