Millonarios se juega un compromiso muy importante en la temporada este lunes, 30 de marzo, en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 8:20 de la noche, ya que enfrenta a Fortaleza en un juego clave para seguir subiendo posiciones y acercarse a la clasificación a las finales del campeonato.

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(Ver también: Millonarios pierde a uno de sus jugadores más importantes para próximo juego; venía siendo clave)

De hecho, Millonarios viene de sumar cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, lo cual ha llenado de ilusión a los hinchas teniendo en cuenta el inicio de año tan tormentoso que tuvo de la mano del técnico Hernán Torres.

Para dicho encuentro, el técnico Fabián Bustos presentó su lista de convocados, pero hubo una novedad importante y es que por más de que se creía que era el regreso de Falcao García, no aparece entre los jugadores que pueden afrontar este encuentro.

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Estos son los convocados:

¡Nos vemos mañana en El Campín! 🏟️💙 Conoce la lista oficial de convocados, presentada por @CervezaAndinaCo, para el duelo capitalino frente a Fortaleza. Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/vMA7yXGQ68 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 30, 2026

Qué está pasando con Falcao García

Y es que hace unos días, a Falcao García se le vio entrenando una parte del entrenamiento con el grupo y la otra, en solitario, teniendo en cuenta que está en la etapa final de su recuperación.

Ⓜ️🐯 Falcao hace un trabajo especial, entrena una parte de la práctica a la par del grupo y el resto de la sesión, entrena de manera diferenciada. Carlos Sarabia, por su parte, no trabaja con el plantel. pic.twitter.com/MyQXQ997uM — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 27, 2026

Y es que vale la pena recordar que Falcao ya va a completar dos meses sin jugar, pese a que su lesión fue “leve”, pero igual desde el cuerpo técnico no lo quieren forzar teniendo en cuenta la importancia de lo que queda en el semestre, como el cierre del todos contra todos, las finales (si clasifica) y la primera ronda de la Copa Sudamericana 2026, en la que Millonarios se mide con O’Higgins, Sao Paulo y Boston River.

(Ver también: Técnico de Millonarios le puso fecha de regreso a Falcao García: “No queremos retroceder”)

Los que sí están son Leonardo Castro, que superó el problema muscular, y Rodrigo Contreras, quien ha sido figura del equipo en los últimos encuentros.

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