La montaña volvió a sacudir el Giro de Italia y dejó movimientos importantes en la clasificación general. La etapa 16, disputada entre Bellinzona y Carì sobre 113 kilómetros, tuvo como gran protagonista a Jonas Vingegaard, quien volvió a demostrar su superioridad en la carrera y quedó cada vez más cerca del título.

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Tras la jornada de descanso, el pelotón afrontó un recorrido corto pero explosivo, marcado por un final en alto de primera categoría que seleccionó rápidamente a los hombres más fuertes de la competencia.

Desde los primeros kilómetros se formó una escapada con presencia colombiana gracias a Einer Rubio. El corredor del Movistar Team volvió a mostrarse combativo en la montaña y logró mantenerse en el grupo de punta durante gran parte del recorrido. Junto a él sobrevivieron corredores como Chris Harper y Giulio Ciccone, aunque el fuerte ritmo terminó pasando factura en el ascenso definitivo.

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A falta de 13 kilómetros para la meta, Harper lanzó un ataque que rompió definitivamente la fuga. Rubio intentó resistir, pero el desgaste acumulado terminó alejándolo de la pelea por la etapa, mientras el pelotón aceleraba cada vez más desde atrás.

Ya en el tramo decisivo aparecieron los favoritos al título. El Visma Lease a Bike endureció el ritmo para preparar el ataque de Jonas Vingegaard, quien respondió con autoridad a 6.5 kilómetros del final. Solo Felix Gall logró seguir inicialmente la aceleración del danés, aunque poco después también cedió terreno.

Vingegaard cruzó la meta en solitario y amplió considerablemente su ventaja en la clasificación general, consolidándose como el gran dominador de esta edición del Giro.

La noticia positiva para Colombia fue el rendimiento de Egan Bernal. El campeón del Tour de Francia logró mantenerse con el grupo de favoritos y terminó séptimo en la etapa, resultado que le permitió regresar al top 10 de la general en un momento clave de la competencia.

Por otro lado, Einer Rubio terminó pagando el enorme esfuerzo realizado durante la escapada y cruzó la línea de meta varios minutos después de los líderes.

Clasificación general del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Jonas Vingegaard 6H21’26” 2. Felix Gall a 4’03” 3. Thymen Arensman a 4’27” 4. Jai Hindley a 5′ 5. Alfonso Eulalio a 5’40” 6. Derek Gee a 7’09” 7. Michael Storer a 7’14” 8. Davide Piganzoli a 7’57” 9. Ben O’Connor a 9’20” 10. Egan Bernal a 9’44”

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Cómo será la etapa de mañana en el Giro de Italia

Ahora, la atención se traslada a la etapa 17, una jornada de 202 kilómetros entre Cassan d’Adda y Andalo, perfil que podría favorecer nuevamente a los corredores fugados antes de las decisivas jornadas finales de montaña.

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