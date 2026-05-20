Este miércoles, 20 de mayo, se llevó a cabo la etapa número 11 del Giro de Italia 2026, una jornada que contó con un recorrido de 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari y estuvo complicada porque tuvo dos puertos de tercera categoría y uno de segunda categoría.

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Ahora, desde el inicio de la etapa se conoció que la fuga iba a ser protagonista, ya que se fueron varios deportistas muy reconocidos a buscar la victoria de etapa, por lo que le sacaron una diferencia importante al pelotón.

Sobre el final, los únicos dos que llegaron en esa fuga fueron Enric Mas, del Movistar, y Jhonatan Narváez, quienes se fueron hombro a hombro buscando cruzar la meta en la primera posición.

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Sin embargo, al final el que apretó fue el ecuatoriano, quien completó su triplete de victorias, dándole muchas alegrías a su equipo, que sigue siendo protagonista pese a que perdió a su líder, Adam Yates, en las primeras jornadas.

🔻 They say winning brings confidence. Well Jhonatan Narvaez is full of confidence, as he scores a 3rd win, beating Enric Mas in Chiavari. 🔻Si dice che “vincere aiuta a vincere”. Bene, Jhonatan Narvaez ha preso alla lettera questa frase, battendo Enric Mas a Chiavari e… pic.twitter.com/y6jC4Kv5ON — Giro d’Italia (@giroditalia) May 20, 2026

Clasificación de la etapa 11 del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Jhonatan Narváez 4H33’43” 2. Enric Mas M.T. 3. Diego Ulissi a 11″ 4. Chris Harper a 11″ 5. Aleksander Vlasov a 11″

Clasificación general del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Afonso Eulálio 39 H 40 ‘ 34″ 2. Jonas Vingegaard a 27″ 3. Thymen Arensman a 1’57” 4. Felix Gall a 2’24” 15. Egan Bernal a 5’39”

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Cómo será la etapa 12 del Giro de Italia

La etapa 12 será un recorrido de 175 kilómetros en su mayoría llano, que igual tendrá dos puertos de tercera categoría. Se espera que no se presenten accidentes y que así los ‘sprinters’ puedan dar espectáculo al final de la jornada.

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