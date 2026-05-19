El nombre de CazéTV empezó a sonar con fuerza a nivel mundial luego de confirmarse que transmitirá gratis los 104 partidos del Mundial de 2026 para Brasil, un movimiento que muchos ya consideran una revolución total en la manera de consumir fútbol.

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Pero detrás del fenómeno hay mucho más que un simple canal de internet. CazéTV es un proyecto de streaming deportivo creado en 2022 por el reconocido streamer brasileño Casimiro Miguel junto a la productora LiveMode, especializada en marketing y derechos deportivos.

La propuesta nació con una idea clara: llevar el fútbol a las nuevas generaciones con un lenguaje más cercano, dinámico y alejado de la televisión tradicional.

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Por eso, el canal opera principalmente a través de plataformas digitales como YouTube y Twitch, donde mezcla transmisiones deportivas, reacciones en vivo, humor, análisis y contenido pensado para audiencias jóvenes.

Qué hace CazéTv

Su primer gran golpe llegó en el Mundial de Qatar 2022, cuando CazéTV consiguió transmitir gratuitamente 22 partidos del torneo en Brasil. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial: durante un partido de la selección brasileña, el canal rompió el récord histórico de audiencia en vivo en YouTube, superando los 6 millones de dispositivos conectados simultáneamente.

🏆🌏 SE TEM COPA, ESQUECE… Tem mais de 4 milhões de pico na live de convocação. Tem mais de 9 horas ao vivo. Tem mais de 400 milhões de views e 20 milhões de engajamento no Instagram… E tem o nosso MUITO OBRIGADO a todos vocês que fazem parte disso. Que dia incrível pra nossa… pic.twitter.com/sP25V6ztFe — CazéTV (@CazeTVOficial) May 19, 2026

Ese crecimiento acelerado transformó a Casimiro Miguel en una de las figuras más influyentes del entretenimiento deportivo en Latinoamérica y consolidó a CazéTV como un nuevo gigante digital del fútbol.

Ahora, con los derechos completos del Mundial 2026 para territorio brasileño, el canal dará el salto más ambicioso de su historia y se posiciona como uno de los mayores ejemplos de cómo el streaming y los creadores de contenido están cambiando el negocio deportivo global.

El fenómeno también deja una señal clara para la industria: las audiencias jóvenes están migrando cada vez más hacia formatos digitales, gratuitos e interactivos, poniendo presión sobre las cadenas tradicionales de televisión.

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