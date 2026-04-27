La capital mundial del vallenato ya respira música. En la antesala de lo que será un Festival Vallenato histórico, la organización de los Upar Awards 2026 presentó oficialmente la lista de nominados para su cuarta edición. Con 35 categorías que abarcan desde los músicos de conjunto hasta las grandes estrellas internacionales, estos premios se consolidan como la plataforma más importante para reconocer a quienes mantienen vivo el folclor.

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La ceremonia de premiación tendrá lugar este martes 28 de abril en Valledupar. En esta edición, el público tiene el poder absoluto, pues las votaciones ya están abiertas a través del portal oficial (www.uparawards.com.co), permitiendo que los seguidores elijan a sus favoritos en cada rubro.

Duelo de titanes en las categorías principales La competencia está reñida en las categorías de mayor peso. En “Acordeonero del año”, figuras como Lucas Dangond, Sergio Luis Rodríguez y Rolando Ochoa se disputan el trono. Por su parte, la categoría de “Mejor grupo del año” enfrenta a los favoritos del momento: Diego Daza, Rafa Pérez, Elder Dayán Díaz y el Mono Zabaleta.

Las mujeres también son protagonistas. En “Artista femenina del año”, el duelo será entre Ana del Castillo, Karen Lizarazo, Margarita Doria y Natalia Curvelo, reflejando el gran momento que vive el género con el talento femenino.

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El preámbulo a un festival inolvidable La entrega de los Upar Awards sirve como el inicio ideal para una semana cargada de acordeones en el Cesar. Cabe recordar que, tras la gala de premiación, el ambiente en Valledupar seguirá encendido con eventos de gran magnitud, como la presentación de Silvestre Dangond (nominado a Grupo Show en Vivo) los días 30 de abril y 1 de mayo, donde rendirá homenaje al Binomio de Oro.

Categorías destacadas que debe seguir:

Canción del año: Compiten éxitos como “Miéntele” (Luisra Solano), “Directo al Cora” (Diego Daza) y “Ponte Chévere” (Elder Dayán).

Revelación juvenil: Los ojos están puestos en Martín Elías Jr. y Samuel Morales , quienes buscan mantener el legado de sus padres.

Compositor del año: Diego Daza, “El Cabe” Solano, Jhon Mindiola y Marco Romero se disputan el reconocimiento a la mejor pluma.

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