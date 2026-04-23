Valledupar se prepara para uno de los momentos más esperados de su fiesta máxima. Silvestre Dangond, el “Rockstar con poder rojo”, confirmó su regreso oficial al Festival Vallenato con un espectáculo titulado “¡EL BAILE NO TERMINA!”. La cita será los días 30 de abril y primero de mayo, en el marco de un emotivo homenaje a la legendaria agrupación Binomio de Oro.

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Para el artista, esta presentación tiene un significado que trasciende lo musical. “El Binomio de Oro es una escuela, una referencia obligada. Su música ha sido parte de mi vida y de la historia de todos nosotros”, expresó Dangond, quien busca conectar con las raíces más profundas del género en este tributo.

Pero la gran sorpresa para los asistentes no será solo el homenaje a la Universidad del Vallenato. El show servirá de escenario para que Silvestre reviva sus éxitos icónicos junto a su dupla de oro, Juancho De La Espriella. Este reencuentro promete ser el punto máximo de la noche, evocando la época dorada que ambos construyeron y que marcó a toda una generación de seguidores.

“¡EL BAILE NO TERMINA!” no es solo un nombre; es una propuesta artística que busca mezclar la nostalgia de los clásicos del Binomio con la fuerza interpretativa que Silvestre ha consolidado en su gira actual, “El Último Baile Tour”. Con este concepto, el cantante reafirma su posición como el gran referente global del vallenato, uniendo el legado del pasado con su éxito presente.

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El Festival Vallenato 2026 se perfila así como el escenario donde Silvestre demostrará que su conexión con la tradición y con su público sigue más vigente que nunca.

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