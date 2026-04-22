Así como surgió un escándalo sobre una supuesta filtración de finalistas de ‘La casa de los famosos’, una de las figuras que pasó por ese formato esta temporada lanzó un duro señalamiento.

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Nicolás Arrieta apuntó contra Camilo Cifuentes por la forma en la que monetiza sus videos, en los que les compra productos a vendedores ambulantes por precios altos como manera de caridad. Así se despachó en el formato ‘Deje la joda’ de Pulzo.

“Generar pornomiseria, que es lo que hace este ‘man’ Camilo Cifuentes, colaborando con [Jefferson] Cossio que es la peor rata de las ratas, presuntamente”, indicó en primera instancia.

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Arrieta es uno de los pioneros de la creación de contenido en Colombia y una de las figuras más controvertidas del ecosistema digital latinoamericano, por lo que cuestionó cómo su colega gana dinero con el contenido que publica.

“Monetiza ese video, le saca 30 o 40 millones de pesos y al señor le da dos millones y la gente aplaude”, criticó el hombre que inició su trayectoria en YouTube hace más de una década, consolidándose como un referente del género de crítica, sátira y denuncia social a través de su estilo directo y ácido.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos’, cuyo contenido es reconocido por la controversia, lanzó una pregunta para quienes siguen al mencionado ‘influenciador’ caldense.

“¿Cuántos de los que han visto un video de ese Camilo Cifuentes han ido a comprarle a un señor y darle dos millones de pesos? Nunca, ninguno. Ni siquiera les gusta dar propina”, aseguró.

En esa misma línea, planteó lo que considera que el creador de contenido debería hacer con el dinero que obtiene por medio de las publicaciones que lleva a cabo.

“Él debería darle al señor de la mazamorra o a cualquier señor la plata que gana monetizando ese video en Facebook y YouTube y donde sea que lo suba porque monetiza bastante y monetiza duro. Entonces, a eso me refiero”, indicó.

Arrieta insistió que si por cada video Camilo Cifuentes se gana unos 30 millones de pesos y luego le otorga dos a uno de los vendedores, la pregunta sobre “el resto de la plata” lleva a que sea para quienes son los protagonistas de esas grabaciones.

“Si usted ve a esa persona, si usted promociona ese tipo de contenido, a usted le gusta la pornomiseria. Al señor que está ahí, no le están dando la plata del video”, sentenció.

¿Quién es Camilo Cifuentes, el ‘influencer’?

Camilo Cifuentes es uno de los creadores de contenido más queridos y virales de Colombia. Su frase “yo afán no tengo” se convirtió en su sello y en un símbolo de solidaridad que conmueve a millones.

Su nombre completo es Juan Camilo Jurado Cifuentes. Tiene 28 años, nació en Manizales y estudia Tecnología en Mecánica Industrial en el Sena.

Recorre las calles de Manizales, Medellín y Bogotá, entre otros, buscando vendedores ambulantes y emprendedores. Les compra grandes cantidades de sus productos, muchas veces pagando mucho más de lo que valen. Luego reparte todo entre habitantes de calle y personas vulnerables.

Si un producto vale mil pesos y compra ochenta unidades, puede pagar hasta dos millones de pesos. También obsequia electrodomésticos como ollas, licuadoras y televisores a los vendedores que apoya.

Cifuentes graba sus videos sin mostrar la cara. Explicó al podcast de Telecafé que no quiere fama ni protagonismo: los verdaderos protagonistas son las personas que ayuda. Ha dicho que “el anonimato es la libertad”.

Pese a su enorme popularidad, algunos usuarios en redes lo tacharon de “narcisismo disfrazado de caridad”. Sin embargo, la gran mayoría de sus seguidores salieron a defenderlo. Camilo no respondió las críticas y continúa publicando sus videos como siempre.

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